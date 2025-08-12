Prva žrtva požara u Crnoj Gori! Prevrnula se cisterna, poginuo vojnik

Prva žrtva požara u Crnoj Gori!

Pripadnik Vojske Crne Gore, stradao je u prevrtanju vojne cisterne sa vodom na putu ka Kučima, dok je jedna osoba povređena.

Nesreća se dogodila oko 13 časova. Druga osoba je teško povređena, saopštili su nam izvori „RTCG“. Podsetimo, Crna Gora se suočava sa razornim požarima koji haraju širom zemlje, ostavljajući pustoš za sobom.

Prvi požar izbio je kod Čanja, a potom se vatra razbuktala i u Podgorici, Budvi, Baru, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju.

ZajecarOnline/hypetv/J.V.

