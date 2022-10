Promovisana knjiga Dragutina Balabana – Bajke „Da li veruješ“

U foajeu zaječarskog teatra promovisana je knjiga Dragutina Balabana – Bajke „Da li veruješ“…pesme za čitanje i pevanje u izdanju Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajune-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ a ovo izdanje je štampano zahvaljujući podršci Gradske uprave Zaječar.

Direktor zaječarskog teatra, na čiju inicijativu je Bajka i pristao na štampanje knjige, pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Bajka ponovo u našem pozorištu, s obzirom na to da su već imali dva koncerta i dodao da mu je posebno drago što je naša kuća izdavač ove, njemu možda i najdraže knjige.

Bila je ovo promocija pesama (i priča iz kojih su pesme nastale). Dok je publika uživala Vlada i Bajka su pevali, Bajka čitao pojedine priče a pojedine glumac zaječarskog teatra Fuad Tabučić, koji je pročitao i tekst recenzenta Dušana Kovačevića u kome , pored ostalog piše:

„Da li veruješ“ preporučujem od sveg srca i ubeđenja da je reč o lepoj i pomalo setnoj knjizi „u potrazi za prohujalim vremenom“.

Bajkina ispovest ispisana u stihovima i pričama naš je zajednički imenitelj života koji je prošao tako brzo, kao da ga je Bajka pretrčao po desnom krilu – često brži od lopte i života. I nije čudo što je ovu knjigu kao testamentarno

sećanje posvetio ćerki i unucima. Ostavio im je deo svog života i pozdrav koji će uvek biti živ i vidljiv kad je lep i sunčan dan. Kad je život kao Bajka“

Prema rečima autora „cela ova knjiga je ustvari album, pored našeg albuma „Hodač po žici“ i to je ustvari priča naših života. Stalno nešto pričam kako lažem a ovde ništa nisam slagao jer je to iskustvo koje mi se desilo u životu, koje se desilo nekim ljudima koje ja lično poznajem. Ja sam pokupio sudbine svih koje sam poznavao i one koje mislim da o njima treba nešto da kažem, bez otkrivanja o čemu se radi, a da prenesem ljudima kako izgleda život. Kad kažem “Da li veruješ“, ja sam preživeo jednu veliku, tešku bolest i o tome pričam kao da sam imao grip i nemam nikakav problem sa time. Na osnovu tog naslova sam hteo da prenesem ljudima da je život divan i da ne smeš nikad da se predaješ. Kao što je Markes rekao “Nije istina da ljudi prestaju da slede svoje snove zato što stare –ne, oni stare zato što ne slede svoje snove“ a ja imao već 75 godina, poznajete me, viđamo se, uvek ću ostati mlad duhom. Svi imamo karoseriju koja izgleda ovako ili onako ali duhovno nikada neću pristati da pokleknem a pri tome ljudima želim da imaju sreću i radost“.

Bajkin dugogodišnji, nerazdvojni prijatelj Vlada na duhovit način je predstavio i svog druga i njihovo prijateljstvo rekavši pored ostalog:

„Nas dvojica smo kao dve sveće koje polako gore jedna uz drugu (samo nekad to ide baš sporo) , a vosak koji se topi lepi ih i učvršćuje, kao što to radi prijateljstvo. Ponekad mora da se pripomogne, interveniše, učvrsti, ali to, uglavnom i većim delom , radi samo od sebe. Baš tako to radi prijateljstvo. Verovatno ću malo „zamastiti“ priču, malo ulepšavati, dodavati i pustiti mašti na volju, ali će, ovako, biti, valjda interesantnije iako nije sve istina. Uostalom, što bi samo on, Bajka, u priči uvek dodavao, menjao, izmišljao i pomalo lagao? Ne bih tu priliku propustio, bar sad kad to mogu, nema šanse! Ako iko nije smeo da bude jedinac, to je onda –Bajka. Ne ume i ne pristaje da bude sam. Mora biti da je imao braću i sestre i da ih je negde zagubio. Ti njegovi nepostojeći braća i sestre , bili smo svi mi ,kako njegovi dugogodišnji prijatelji, tako i poznanici, makar površni (oni su bili familija). Svakodnevni kontakt se podrazumeva. Njemu je važno da nije sam ,jer to ne može da izdrži (makar čavku da nosi na ramenu)! On ima potrebu da podeli sa drugima, bukvalno, sve“.

Promociji su prisustvovale i princeza Jelisaveta Karađorđević koja je istakla „Bilo je božanstveno. Nisam očekivala da slušam ovako divnu , romantičnu muziku. Veoma cenim prijateljstvo koje imaju. Tako je čisto i lepo“

Bajkina supruga, glumica Ljiljana Dragutinović je naglasila da je dugogodišnje prijateljstvo, kad je u pitanju Bajka, jako širok pojam jer on ima zbilja jako puno prijatelja.

„Dobro je to Vlada rekao – ima nekoliko časnih, dobrih prijatelja iz ranog detinjstva. Vlada je čak bio u kolicima kad su se upoznali. Zapravo njihove majke su se upoznale i družile. I ovo resto,…dobro je Vlada rekao- ovi su braća a ovo je familija, tako da sam se i ja uklopila i evo trideset godina sam u toj priči i lepo mi je.“

„Knjigu još nisam pročitala a njih obožavam. Znate, ja sam njih zapamtila iz Krsmanca. Oni su bili savršeni klinci. To je sama lepota bila. Tada je Bogdan Babić dirigovao i potpuno sam se opčinila. Drugo, njihov skladan zvuk i drugarstvo, pa to je zarazno! Ljilja i ja smo sa iste klase, tako da ja njih pratim. Divne su mu pesme. Neke stvari uopšte nisam znala o njima. On je do te mere diskretna osoba da prosto samo smo uvek o lepom, o divotama, o muzici, o koncertima. Nikad o tugi, nikakva tuga nije ulazila na ta vrata i to je divno“, rekla je nakon promocije knjige „Da li veruješ“ glumica Tanja Bošković.