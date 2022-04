Prolećni mini raspust za školarce od 22. aprila

Učenicima svih osnovnih škola raspust počinje 22. aprila i traje do 3. maja, dok srednjoškolci imaju neradne dane od 22. do 25. aprila, a zatim od 30. aprila do 3. maja.

Za učenike osnovnih i srednjih škola iz Vojvodine u petak, 15. aprila počeo je prolećni raspust koji traje do 25. aprila, a nakon toga nastavu neće imati 2. i 3. maja, zbog prvomajskih praznika koji se „pomeraju“ jer 1. maj „pada“ u nedelju. Kako su iz Ministarstva ranije objasnili, po Zakonu o državnim i verskim praznicima u Srbiji, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici „padne“ u nedelju – ne radi se prvog narednog radnog dana, pa će se đaci u klupe vratiti u sredu 4. maja.