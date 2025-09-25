Proizvodnja pšenice ove godine veća za 26,9 odsto!

Ukupna količina proizvedene pšenice u 2025. godini, sa stanjem na dan 5. septembra, iznosi 3.681.000 tona što je za 26,9 odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Ostvarena proizvodnja malina je manja za 12,2 odsto, a višanja za 42,3 procenta.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.448.000 tona, što je za 12,9 odsto manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 2,9 procenta, a manja šećerne repe za 6,1 odsto i soje za 12 procenata.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2015-2024), proizvodnja pšenice je veća za 27,6 odsto i suncokreta za 2,4 procenta, a manja soje za 44,3 odsto, kukuruza za 27,2 odsto i šećerne repe za 16,8 procenata.

Očekuje se manja proizvodnja u odnosu na prošlu godinu: šljiva za 15,8%, a jabuka za 13,5%.

Proizvodnja šljiva mogla bi pasti za 25,6%, a jabuka za 24% u odnosu na desetogodišnji prosek.

Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 8,5 odsto od prošlogodišnje, što je za 8,3 procenta manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Zajecaronline/Tanjug/N.B

