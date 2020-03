Pripadnik LGBT populacije iz Zaječara tvrdi da je isprovocirao proteste srednjoškolaca u Leskovcu

Ni dva dana od protestnog skupa srednjoškolaca u centru Leskovca niko od zvaničnika i nadležnih organa ne zna ko je pokrenuo lavinu mržnje i poziva na linč LGBT populacije i ko je organizovao proteste oko dve stotine maloletnika. Jugmedii se, međutim, javio mladić koji je kazao da je nehotice „zapalio vatru“, tako što je na društvenim mrežama napisao da će u Leskovcu organizovati gej paradu.

Reč je o N.O. iz Zaječara koji tvrdi da je pripadnik LGBT populacije, te da je, navodno, on krivac za slučaj.

Nakon toga počelo je, tvrdi, deljenje te fotografije i njegovih fotografija sa fejsbuk profila.

„Tu su počeli kao da me pozivaju da dođem u Leskovac, da će da me polome i slično, na šta sam se ja našalio da ću napraviti gej paradu u Leskovcu, to jest, da ću doći i napraviti gej paradu što mi nije bila namera“, priča ovaj Zajčarac.