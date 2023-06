Predstava “Čehovljeva soba” otvorila 59. “Joakim” koji se u Zaječaru održava posle četvrt veka!

Predstava zaječarskog teatra , koja je otvorila 59. Festival ,,Joakim Vujić“ zapravo je scensko muzičko putovanje u Čehovljevu dimenziju na jedan zanimljiv i nadahnut način.

Kako se čulo na prvom festivalskom okruglom stolu, održanom nakon prve festivalske večeri u foajeu pozorišta, reditelj i glumci upustili su se ekipno u interpretaciju njegovih kratkih priča. Svoje utiske o radu i nastajanju predstave „Čehovljeva soba“ podelili su njeni akteri: reditelj Nikola Zavišić, dramaturškinja Una Đelošević i glumci Jelena Rajić, Vujadin Milošević, Nataša Petrović.

Čitanje Čehova na način na koji su to učinili reditelj Nikola Zavišić i Una Đelošević zadužena za dramatizaciju ideju kostima i scenski pokret, do sada nije viđen na sceni zaječarskog teatra. Na pitanje moderatora okruglog stola profesora doktora Nenada Novakovića, kakav je bio rad na predstavi, reditelj Zavišić je rekao da je bio intenzivan i zanimljiv.

„Na svu sreću Čehov je toliko pisao da ima materijala za dobrih deset pozorišnih komada…Prva ideja mi je bila da napravim manju kamernu predstavu za manji broj glumaca. Međutim, kako sam upoznao ceo ansambl i video njihovo interesovanje za ovu predstavu, odlučio sam da u njoj učestvuju svi glumci koji to žele. Кrenuli smo da se raspodeljujemo, spontano je došlo do muzike koju glumci izvode sami. Čak iako nisu vešti svirači, sviranje u ovoj predstavi je neko stanje emocija koje ne zahteva neku tehničku preciznost. Spontano smo kroz druženje, muziku i igru pre svega, došli do ove forme predstave. Iskrojen je jedan novi Čehov i trudili smo se da timski sa scene prosledimo do publike nežnost, grubost, šalu, apsurd. Odlučili smo se za priče, jer u njima postoji sve ono što postoji i u Čehovljevim velikim dramama, samo sažeto. Tako smo ponudili putovanje kroz devet sasvim različitih krugova života. Ono što fascinira je da svaka priča kao da je pisana danas, nije ih bilo potrebno osavremenjivati jer je su aktuelne i u današnjem vremenu“.

Una Đelošević, koja je u radu na ovoj predstavi bila zadužena za kostime, koncept, dramatizaciju i scenski pokret, rekla je da je uživala u radu na predstavi, ali je neverovatno jaku emociju imala i večeras kao gledalac.

„Кao deo publike ponovo sam doživela sva osećanja koja sam imala tokom rada na predstavi. Moje najjače osećanje vezano za Čehova je zapravo ta nežnost, delikatnost,optimizam koji se provlači kroz svakodnevnost tih priča o običnim ljudima. Predstavu smo radili sa nekom toplinom i saosećanjem prema svim tim sudbinama, tragičnim i tragikomičnim likovima i karakterima. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da radim sa glumcima zaječarskog teatra. I muzika i naše uloge su nastajali spontano. Ceo ansambl je podjednako učestvovao u radu na predstavi, tako da je iza nas pre svega jedan timski rad na koji sam izuzetno ponosna. Stvorili smo jednu kreativnu atmosferu tokom rada i nadam se da je publika izašla večeras okupana istimemocijama koje su i nas vodile tokom igre“.

Utisak sa okruglog stola je da je čitava publika disala uz ovu predstavu, a sa tim se složio i jedan od protagonista, glumac Vujadin Milošević.

„Rad na predstavi je bio jako inspirativan i interesantan. Sve je krenulo od početka bez nekog opterećenja, vođeno dobrom energijom, gde smo se svi mi posle mnogo godina uhvatili za muzičke instrumente. Bilo je jako puno posla, skoro dva meseca intenzivnog rada,odricanja, ali je rezultat očigledan, što je i publika prepoznala“.

Natašu Petrović je rad na predstavi podsetio na akademiju i studentske dane, ali kako sama kaže vrlo brzo je „jedva čekala da dođe na probu“.

Jelena Rajić je podsetila da je san svakog glumca da igra Čehova i prema njenim rečima Nikola i Una „zaposeli su sve svojom energijom“.

Uloženi trud i energija koja isijava sa scene iz čitavog ansambla učinila je da publika ne oseti bezmalo dva sata trajanja predstave, kojoj se prognozira dugo igranje.

U predstavi ,,Čehovljeva soba“ igraju: Vujadin Miloševića, Marija Stanković, Gabrijel Bećarević, Predrag Grbić, Ivana Bartunjek, Branislav Mijatović, Miloš Tanasković, Viktorija Arsić, NatašaPetrović, Sanja Nedeljković, Jelena Rajić i Ana Bretšnajder.