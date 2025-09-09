PREDSEDNIK VUČIĆ ZADOVOLJAN PRVIM REZULTATIMA EKONOMSKIH MERA: „Jedan lanac nije korektno istupio i uskoro će biti preduzete mere!“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su stigli prvi rezultati ekonomskih mera namenjenih građanima i da su oni veoma ohrabrujući, istakavši da je zadovoljan efektima koje mere već sada pokazuju.

Međutim, predsednik je ukazao da jedan trgovinski lanac nije postupio korektno, te da će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mere.

Vučić je tom prilikom najavio da će 18. ili 19. septembra biti predstavljen nacrt novog zakona, za koji je rekao da će „građani biti oduševljeni“ kada vide njegov sadržaj i ciljeve.

„I oni koji su se ljutili pomalo u javnosti, oni su fer postupili i to uradili. Reč je o Lidlu i Delezu, vrlo su korektno istupili. Jedan lanac nije korektno istupio i koliko vidim, uskoro će biti preduzete mere protiv tog lanca i onda ćemo ih, rekao bih, privesti ih poznaniju prava“, rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da će i oni ispraviti svoje nepoštovanje mera i uredbe Vlade Srbije u narednom periodu.

Vučić je najavio i da će za desetak dana biti otvorena pruga Beograd-Subotica.