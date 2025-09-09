PREDSEDNIK VUČIĆ ZADOVOLJAN PRVIM REZULTATIMA EKONOMSKIH MERA: „Jedan lanac nije korektno istupio i uskoro će biti preduzete mere!“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su stigli prvi rezultati ekonomskih mera namenjenih građanima i da su oni veoma ohrabrujući, istakavši da je zadovoljan efektima koje mere već sada pokazuju.
Međutim, predsednik je ukazao da jedan trgovinski lanac nije postupio korektno, te da će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mere.
Vučić je tom prilikom najavio da će 18. ili 19. septembra biti predstavljen nacrt novog zakona, za koji je rekao da će „građani biti oduševljeni“ kada vide njegov sadržaj i ciljeve.
„I oni koji su se ljutili pomalo u javnosti, oni su fer postupili i to uradili. Reč je o Lidlu i Delezu, vrlo su korektno istupili. Jedan lanac nije korektno istupio i koliko vidim, uskoro će biti preduzete mere protiv tog lanca i onda ćemo ih, rekao bih, privesti ih poznaniju prava“, rekao je Vučić.
Dodao je da veruje da će i oni ispraviti svoje nepoštovanje mera i uredbe Vlade Srbije u narednom periodu.
Vučić je najavio i da će za desetak dana biti otvorena pruga Beograd-Subotica.
„Izlazimo 18. najverovatnije ili 19. (septembra) ujutro sa novim nacrtom zakona, koji brzo ide posle toga u vladu, da bi bio u formi predloga upućen u Skupštinu. Dakle, izlazimo sa nekim novim stvarima za građane, kojima će ljudi biti, uveren sam, oduševljeni“, naveo je Vučić.
Predsednik Vučić rekao je da će od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji biti povećana na 500 evra, a od 1. januara 2026. na 550 evra.
„Time smanjujemo siromaštvo. Pomažemo onom nižem sloju srednje klase ili onom siromašnijem sloju kojih je sve manje, ali ih i dalje ima. Time pokazujemo brigu prema običnim ljudima. To je za nas najvažniji zadatak. I zato ćemo to da nastavimo da radimo i u budućnosti“, rekao je Vučić.
Predsednik je rekao da bi trebalo uskoro da otputuje u Japan gde će posetiti paviljon Srbije na Ekspu u Osaki, ali da će to zavisiti pre svega od situacije u našoj zemlji.
„Trebalo bi, ukoliko odem, da imam susret sa premijerom Japana, da posetimo našu prezentaciju u paviljonu Srbije na Ekspo u Japanu. Do sada je to posetilo 800.000 ljudi, od 20 miliona ljudi ukupno koji su posetil Ekspo“, rekao je Vučić i istakao da to govori o ogromnoj popularnosti našeg paviljona koji je jedana od najposećenijih.
ZajecarOnline/M.K.
