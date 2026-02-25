Predsednik Vučić: Vladislav Jovanović ostao simbol odgovornosti i ljubavi prema otadžbini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na komemoraciji nekadašnjem ministru spoljnih poslova Jugoslavije Vladislavu Jovanoviću, da je Jovanović ostao simbol ozbiljnosti, odgovornosti i ljubavi prema otadžbini, kao i da je bio čovek koji je verno služio interesima svoje otadžbine.

“U jednoj rečenici da kažem veliko hvala Vladislavu Jovanoviću, njegovoj porodici, za sve što je Vladislav za života učinio za svoju zemlju. Mali je broj ljudi za koje možete da kažete da su uvek i u svakom trenutku bili odani državi, borili se za njene interese, na izuzetan način razumeli njene interese i dobro shvatali koliko je očuvanje mira suštinski zadatak svakog od nas. Vladislav Jovanović je to umeo da čini na najbolji mogući način”, rekao je predsednik Vučić na komemoraciji Jovanoviću održanoju Domu Narodne skupštine.

Dodao je da je Jovanović ostao simbol čitave jedne ere i simbol ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i ljubavi prema državi.

“Žao mi je što iz opravdanih razloga danas ovde nije Ivica Dačić, šef Socijalističke partije Srbije i potpredsednik Vlade, ali ja mislim da je Vladislav pripadao celoj Srbiji, pripadao svakome od nas i verno služio interesima svoje otadžbine”, naveo je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.