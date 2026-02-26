PREDSEDNIK VUČIĆ O DAČIĆEVOM STANJU “Bolje, ali je nezahvalno davati prognoze”

Aleksandar Vučić izjavio je da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je juče primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

“Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premeštali, pomerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da verujemo da će biti dobro”, rekao je Vučić u Astani, gde je danas stigao u dvodnevnu posetu. Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari. “Nije lako, ali verujem i u njega i u lekara”, dodao je Vučić.

Podsećanja radi, Dačić je sinoć hitno primljen u bolnicu, gde je priključen na aparate, a jutros se oglasio i njegov lekar koji je otkrio da je predsednik SPS u teškom stanju, kao i da je teško u ovom trenutku davati prognoze.

Zaječaronline/E.B./Tanjug

