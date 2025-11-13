PR-KA KRIMINALNOG GENGA TUŽILA PORTAL „REŠETKA“ ZBOG NJENE POVEZANOSTI SA PODZEMLJEM! Evo šta je Zoka 5 rekla za Hype TV!

PR-KA KRIMINALNOG GENGA TUŽILA PORTAL „REŠETKA“

Zorica Radulović, koja je sama sebi dala nadimak Zoka 5, podnela je tužbu protiv portala Rešetka.rs, koji je samo preneo jednu istinu.

Ona je tužila urednika portala Dragana Marinkovića zbog teksta tokom zakazanog prijema na Roštiljijadi krajem avgusta ove godine. Tada je vrištala na svoje kolege iz Leskovca i komandovala im šta će i kako da rade. A da se sam gradonačelnik Goran Cvetanović, naviknut na svašta, povukao sa prijema pre nego što je i zvanično završen.

PR-KA KRIMINALNOG GENGA TUŽILA PORTAL „REŠETKA“

Zorica je od portala Rešetka.rs i urednika zahtevala 150.000 dinara po osnovu nematerijalne štete. Zato što je Rešetka u svom drugom članku prenela pisanje Hype televizije i svedočenja vlasnika i direktora Saše Mirkovića da je Radulovićeva u više navrata dovođena u vezu sa kriminalnim klanovima.

Na konferenciji za medije održanoj u maju, Saša Mirković je otkrio istinu o Zoričinoj povezanosti sa dokazanim kriminalcem Veliborom Popovićem Popom.

Kako bismo saznali šta je sporno u ovoj situaciji, kontaktirali smo i drugu stranu, odnosno Zoricu Radulović, koja nam je kratko rekla:

View this post on Instagram A post shared by Rikošet emisija (@rikosetemisija)

– Za sve moje informacije možete zvati samo mog advokata. Za sve izjave!

PROČITAJTE ODVOJENU VEST O ZORICI RADULOVIĆ KLIKOM NA OVAJ LINK.

PRATITE NAS!

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!