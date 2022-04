Pozorište raspisuje konkurs za učešće na 36. Festivalu mladih pesnika u Zaječaru 2022

Ustanova NARODNO POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE –CENTAR ZA KULTURU „Zoran Radmilović“ Zaječar raspisuje konkurs za učešće na 36. Festivalu mladih pesnika u Zaječaru 2022.

Ciklus od deset neobjavljenih pesama, potpisan šifrom, (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa prijavom), umnožen u četiri primerka, poslati na adresu:

Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine –Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar Ul. Timočke bune 16, 19000 Zaječar, sa naznakom „za Festival mladih pesnika“.

Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku a nemaju objavljenu knjigu. Prijave dostaviti do 10. maj 2022. godine. Pesnici čije radove odabere Umetnički savet Festivala stiču pravo učešća na 36. Festivalu mladih pesnika koji će se održati od 26. do 28. 05. 2022. godine u Zaječaru. Laureat Festivala stiče pravo na objavljivanje knjige. Rukopisi se ne vraćaju. Dodatne informacije: tel: 019/425-426, mail: centarzakulturu019@gmail.com i pozoristezajecar@gmail.com.