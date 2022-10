Poznati lauteati 31. Zoranovih dana, Vanji Ejdus nagrada za najbolje glumačko ostvarenje festivala

Sinoć je u zaječarskom pozorištu završen takmičarski deo 31. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“. Stručni žiri Festivala u sastavu: dr Miroslav Radonjić, predsednik, dr Duško Ljuština , član i Tanja Bošković, član, većinom glasova doneo je odluku da Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Festivalu dodeli Vanji Ejdus za ulogu Aleksije Rajčić u predstavi „Uspavanka za Aleksiju Rajčić“, po tekstu Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića, koprodukcija Narodnog pozorišta Beograd, Sterijinog pozorja Novi Sad i Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“.

Žiri u istom sastavu doneo je jednoglasnu odluku da Nagradu za vizuelni identitet „Krstomir Milovanović“ dodeli predstavi „Tramvaj zvani želja“, po tekstu Tenesi Vilijamsa, u režiji Lenke Udovički, koprodukcija Beogradskog dramskog pozorišta, BELEF-a i KAZALIŠTA ULYSSES, Zagreb.

Nagradu publike, prosečnom ocenom 9,91 osvojio je mjuzikl „Neki to vole vruće“ Narodnog pozorišta Niš.

Novinarski žiri koji je radio u sastavu: Tatjana Nježić („Blic“), Olivera Milošević (RTS) i Borka Golubović Trebješanin („Politika“) većinom glasova doneo je odluku da nagradu za najboljeg mladog glumca na 31. Danima Zorana Radmilovića dodeli: Marku Grabežu za ulogu Tima u predstavi „Pristanak“ Nine Rejn, u režiji Nebojše Bradića i produkciji Ateljea 212.

Stručni žiri 5. Festivala malih pozorišnih formi, Zaječar 11 – 15. oktobra 2022. godine, u sastavu: Snežana Udicki, rediteljka, član, Branislav Nedić, dramaturg, član, i Spasoje Ž. Milovanović, teatrolog, predsednik, nakon odgledanih šest takmičarskih predstava, doneo je odluku da za najbolju predstavu u celini proglasi „Knjigu o Milutinu“, po romanu Danka Popovića, u izvođenju Nenada Jezdića, režija Egon Savin, produkcija Zvezdara teatar. Predstavi „Knjiga o Milutinu“ u izvođenju Nenada Jezdića pripala je i nagrada publike, čija je ocena 9,84.

Stručni žiri je jednoglasno doneo i odluku da se specijalna nagrada dodeljuje Mirjani Karanović za izuzetan doprinos gumačkoj umetnosti u predstavi „Petrijin venac“, po romanu Dragoslava Mihailovića, režija Jana Maričić, produkcija „Teatar na brdu“.

Nagrade će biti svečano uručene večeras, a u čast nagrađenih biće izvedena premijera predstave zaječarskog teatra „Elektra“ Danila Kiša, po motivima Euripida, u režiji Olivere Viktorović Đurašković.

Poslednje takmičarske večeri 31. festivala „Dani Zorana Radmilovića “ odigrana je predstava Ateljea 212, „Pristanak“ Nine Rejn, u režiji Nebojše Bradića. Zašto je pravda slepa? Da li je uvek nepristrasna? Ima li često sužene vidike? To su neka od pitanja koja postavlja komad. Advokati koji su istovremeno prijatelji, zauzimaju suprotstavljene strane u slučaju silovanja. Glavni svedok žena- žrtva čiji je život naizgled veoma daleko od njihovog. Međutim turbolentna dinamika i turobnost njenog života neprimetno se preliva u odnose između rivala i prijatelja, njihove sudbine se zapliću i menjaju pod paljbom kompetitivnih verzija istine.

„Pristanak“ je moćna, bolna ali i zabavna drama Nine Rejn, proverava dokaze sa svake strane i dovodi grčku boginju Nemezis u savremeni kapitalistički svet, da nepogrešivo usmeri svoju pravednu srdžbu i podeli svima ono što im pripada.

Uz obrazloženje da su svi zaslužili Zoranov brk, ali da je on samo jedan, žiri je nagradu za najboljeg glumca večeri dodelio Bojanu Žiroviću.

Na pitanje koliko mu znači ovo priznanje s obzirom da dolazi iz Ateljea 212, Zoranovog pozorišta Bojan Žirović je odgovorio: ,, Posebno mi znači stvarno s obzirom da sam puno vremena proveo gledajući Zorana, na žalost samo na video kasetama tada, Ibia i Radovana Nisam na žalost imao prilike da ga gledam uživo ali sam odrastao uz serije u kojima je on glumio i to je stvarno bilo veličanstveno. Ostavio je na mene veliki trag i posebno mi je drago što sam dobitnik nagrade baš ja od cele ekipe i drago mi je što se sećanje na njega održava u vidu festivala i to je divna stvar. Što se tiče uloge, mi smo iznad svega dobar tim, uigrani i volimo ovu predstavu i puno putujemo sa njom i osećam da smo ovu nagradu večeras svi zaslužili.“