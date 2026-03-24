POVRATAK SNEGA? Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima
U Srbiji će u sredu, 25. marta, biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava slabe i kratkotrajne kiše, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Pre podne duvaće slab promenljiv vetar, posle podne i umeren jugozapadni i južni.
Najniža temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša od 15 do 20.
Sutra će u Zaječaru preovladavati sunčano vreme, uz povremenu malu oblačnost. Očekuje nas raspon temperature od maksimalnih 19°C do minimalnih 5°C.
U četvrtak (26. marta) biće i dalje toplo vreme, ujutro i pre podne uslediće naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, a posle podne i uveče očekuje se značajna promena vremena – naoblačenje s kišom, prvo u zapadnoj polovini Srbije.
Vetar će do kraja dana da oslabi, a uveče i u toku noći ka petku očekuje se i zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima i uz širenje padavinske zone i na ostale krajeve.
RHMZ upozorava da će u petak (27. marta) biti oblačno i osetno hladnije, u nižim predelima moguća je kiša, na planinama sneg. Na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja, pa sve do Borskog i Južnobanatskog okruga očekuje se da će pasti od 25 do 40 mm kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 cm snega.
Zajecaronline/tanjug/aladin.info
