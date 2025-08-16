POSNI RIŽOTO SA PEČURKAMA I KAČKAVALJEM

300 g pirinča

500 g mešanih pečuraka (npr. šampinjona, bukovača, vrganja ili po izboru)

1 crni luk

2 čena belog luka

1 šolja belog vina

1 litar povrtnog bujona

50 g rendanog biljnog kačkavalja

2 kašike margarina

2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

Priprema:

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kašiku margarina. Dodajte crni luk i beli luk, pa pržite dok luk ne postane staklast. Dodajte iseckane pečurke i pržite dok ne omekšaju i dok tečnost ne ispari. Posolite i pobiberite po ukusu. Dodajte pirinač u tiganj sa pečurkama i promešajte da se pirinač obloži uljem. Dolijte belo vino i mešajte dok vino ne ispari. Postepeno dodajite vrući bujon u tiganj sa pirinčem, kutlaču po kutlaču, uz stalno mešanje. Kuvajte rižoto dok pirinač ne bude skoro kuvan, ali još uvek al dente, oko 18-20 minuta. Sklonite rižoto sa vatre, dodajte preostali margarin i rendani biljni kačkavalj, pa dobro promešajte.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!