POSNI RIŽOTO SA PEČURKAMA I KAČKAVALJEM

16.08.2025.
foto:pinterest

Potrebno je:

  • 300 g pirinča
  • 500 g mešanih pečuraka (npr. šampinjona, bukovača, vrganja ili po izboru)
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 1 šolja belog vina
  • 1 litar povrtnog bujona
  • 50 g rendanog biljnog kačkavalja
  • 2 kašike margarina
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kašiku margarina. Dodajte crni luk i beli luk, pa pržite dok luk ne postane staklast. Dodajte iseckane pečurke i pržite dok ne omekšaju i dok tečnost ne ispari. Posolite i pobiberite po ukusu. Dodajte pirinač u tiganj sa pečurkama i promešajte da se pirinač obloži uljem. Dolijte belo vino i mešajte dok vino ne ispari. Postepeno dodajite vrući bujon u tiganj sa pirinčem, kutlaču po kutlaču, uz stalno mešanje. Kuvajte rižoto dok pirinač ne bude skoro kuvan, ali još uvek al dente, oko 18-20 minuta. Sklonite rižoto sa vatre, dodajte preostali margarin i rendani biljni kačkavalj, pa dobro promešajte.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

