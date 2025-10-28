PONOVO ZEMLJOTRES Ovog puta pogodio je ovu državu!

Indoneziju je danas pogodio zemljotres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na Bandskom moru, na dubini od 143 kilometra.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca sa vebsajta EMSC, potres je bio snažan, tresli su se prozori i kreveti i trajao je dugo.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

