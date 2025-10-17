PONOVO SE TRESLO TLO ! Evo i gde

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je danas granicu između Avganistana i Tadžikistana, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotesa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

