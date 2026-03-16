Podrška kulturnoj saradnji: Ziđin donira pola miliona evra za Srpsku kuću u Kini

Kompanije Srbija Ziđin Koper i Srbija Ziđin Majnin potpisale su ugovor o donaciji vrednoj pola miliona evra za izgradnju Srpske kuće u Sjamenu, u Kini.

Ove dve kompanije izdvojile su po polovinu sume koja će biti upotrebljena za uređenje objekat u kome će se nalaziti kulturni, istorijski, izložbeni i poslovni deo namenjen predstavljanju Srbije kineskim građanima.

Projekt realizuju Institut za pojas i put i Republika Srbije, lokacija je već određena, a Ksjamen je izabran iz dva razloga.

Prvi je to što je za građane Kine on jedno od najpopularnijih turističkih mesta, zbog položaja na obali istočnog mora i istorijske tradicije. Uz to u njemu se nalazi centrala kompanije Ziđin, što je dodatno olakšalo razgovore o lokaciji i izgradnji Srpske kuće.

Očekuje se da ona bude završena i puštena u rad do kraja 2026. godine.

