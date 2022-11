Podkast kao novi medijski projekat u našoj produkciji

Prateći nove trendove i tendencije u medijskom biznisu, u produkciji Online Media Network, izdavača portala „Zajecar Online“ i štampanih novina „Zaječarske VESTI“, pokrenut je novi medijski format – video podkast.

Osnovni cilj ovog projekta je da omogućimo da se promoviše društveno odgovorno ponašanje, humanost i drugačiji sistem vrednosti od onoga koji nam svakodnevno serviraju mejnstrim mediji sa nacionalnom frekfencijom. Zaječar je već dugo bez ozbiljne lokalne televizije i postoji potreba za video sadržajem koji će ispuniti ove standarde.

„Video podkast kao novi digitalni format je vrlo popularan u svetu a sve je popularniji i kod nas. Prateći trendove u digitalnoj industriji, ali i tendencije u medijskom biznisu, pokrenuli smo ovu novu formu sa željom da Zaječarcima, ali i svima ostalima budući da nam internet to dozvoljava, ponudimo novi sadržaj na kvalitetniji način“, kaže Vladan Stanković, glavni i odgovorni urednik.

On dodaje da savremeni gledalac bira šta želi da gleda i kada želi da gleda i da upravo ovaj format to i omogućava. Do sada su na našem Youtube kanalu Online Media Network emitovane 3 epizode podkasta pod nazivom „Priče u nama“ a u pripremi je još kvalitetnog sadržaja.

Domaćin podkasta Miloš Stojadinović u prvoj epizodi ugostio je Vojislava Vasića iz Paraćina, oca Vuka Vasića kome je u martu 2022. dijagnostifikovan kancer. On razgovara sa Vojislavom o tome kako je porodica doživela i podnela saznanje da trinaestogodišnji Vuk boluje od teške bolesti, kako je započeto lečenje u Srbiji, a zatim kako je tekla borba sa vremenom i ogromnim izazovom – prikupiti dovoljno sredstava za dugotrajno lečenje u Bolonji. Cilj ove priče je da ona bude putokaz i vodilja ljudima koji se zateknu u sličnoj situaciji.

U drugoj epizodi gosti su bili organizatori PubQuiz-a koji se održava u Omladinskom centru u Zaječaru, dok u trećoj gledamo dve devojke koje su rešile da sačuvaju kulturno nasleđe u selu Rajac i ožive taj kraj.

„Zadovoljan sam reakcijama gledalaca i komentarima na društvenim mrežama na ove tri do sada emitovane epizode“, kaže Miloš Stojadinović, domaćin podkasta.

On dodaje da je definitivno da u našim krajevima, posebno nakon gašenja Timočke televizije i Radio Zaječara nedostaje kvalitetnog sadržaja.

„Trudićemo se da iz epizode u epizodu gledaocima i slušaocima prezentujemo kvalitetne priče ljudi iz naših krajeva, ali se nećemo libiti da teme proširimo i na celu Srbiju, jer je u moru kiča i šunda koji nas redovno zapljuskuju sa svih strana vrlo bitno da se i prave vrednosti probiju i prezentuju našim sugrađanima“, zaključuje Stojadinović.

Epizode se objavljuju ponedeljkom u 20h na Youtube kanalu a dostupne su i u audio verzijama na određenim platformama.

PODKAST „PRIČE U NAMA“

U svima nama, koliko god bili veliki ili mali postoje priče. To nisu priče koje su se desile nekada davno u nekom udaljenom kraljevstvu, mogu biti i velike i male i sretne i tužne, to su priče prisutne svuda oko nas, dešavaju se i sada dok ovo čitate čekajući da budu objavljene, to su „Priče u nama“. Naš cilj je da do tih priča dođemo, objavimo ih, otrgnemo od zaborava i sačuvamo za buduća pokoljenja.

Podkast možete pratiti na našem Youtube kanalu, skeniranjem QR koda sa vašeg telefona: