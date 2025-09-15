Horoskop Izdvajamo Vesti

Počev od 15. septembra, 4 horoskopska znaka očekuje veliki novčani dobitak!

15.09.2025.
foto:Pinterest

Počev od 15. septembra, 4 horoskopska znaka očekuje veliki novčani dobitak!

Danas (15. septembra 2025) Mesec ulazi u znak Raka, gde se oseća “kod kuće”.

To donosi mir, introspektivnost i jaču povezanost s intuicijom. Upravo u tom spokojnom raspoloženju četiri horoskopska znaka imaju priliku da privuku obilje i sreću.

 4 horoskopska znaka očekuje veliki novčani dobitak!

Rak će pronaći unutrašnje bogatstvo kroz tišinu i mir. Kada se oslobodi obaveza koje mu troše energiju bez koristi, otvara prostor za sreću i blagostanje.

foto: Pixabay

Blizanci će imati šansu za materijalni napredak, ali i za dublje povezivanje sa ljudima. Biće im važne investicije, znanje i prenošenje iskustava, a finansijska sreća dolazi kroz velikodušnost i duhovni rast.

foto:Pinterest

Bik će privući obilje kroz konkretne dogovore i potvrde. Za njih ponedeljak donosi jasnu potrebu da stave tačku na prazna obećanja i da traže čvrste dogovore i planove.

Foto Pixabay

Ovan će imati koristi od širenja društvene mreže. Kroz druženja, događaje i kontakte sa uticajnim ljudima doći će u priliku da bude primećen i da privuče sreću, ali i intelektualnu vrednost i priznanje.

foto: Pinterest

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

 

Preporučujemo:

Dodaj komentar