Počelo je snimanje prve klape nove sezone serije „Leto bez mrlje“

Počelo je snimanje prve klape nove sezone serije „Leto bez mrlje“ u „Hype produkciji“, a glavni producent celog projekta je vlasnik i direktor „Hype televizije“ Saša Mirković.

„Leto bez mrlje“ je humoristična serija u formi sitkoma s elementima telenovele, smeštena na ostrvo Rab, koje svojom lepotom i šarmom postaje neizostavan lik ove tople, duhovite i vizuelno atraktivne priče.

Radnja prati brata i sestru – Beograđane Luku i Anđelu – kojima je njihova ekscentrična baka obećala da će im u nasleđe ostaviti kuću na Rabu. No, uslov je jednostavan samo na papiru: tokom celog leta moraju kuću uspešno iznajmljivati turistima bez ijedne negativne recenzije. U praksi, to znači svakodnevno suočavanje s nizom nepredvidivih gostiju, kulturoloških razlika, ljubavnih zavrzlama, tajni, podvala i urnebesnih nesporazuma. Uz sve to, tu je i bakina dodatna “ostavština” – strogi butler Stipe koji je s kućom došao kao bonus i čija prisutnost unosi dodatnu napetost i zabavu u svakodnevicu mladih domaćina.

Uz obilje humora, serija je protkana emocijama i empatijom, jer likovi – uprkos nesporazumima i različitostima – u svakoj epizodi dolaze do zajedničkog jezika, otkrivajući važnost međusobnog razumevanja, solidarnosti i porodice. „Leto bez mrlje“ je serija o porodici, ambiciji, snalažljivosti – i izazovima leta.

• Producent: Saša Mirković



• Glavne uloge: Andrej Jemcov, Maša Đorđević, Asim Ugljen…

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

