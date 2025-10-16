Počela prodaja karata za direktnu liniju između Beograda i Toronta!

Er Srbija je danas počela prodaju karata za novu direktnu liniju koja će povezivati Beograd i Toronto, a prvi let planiran je za 23. maj 2026. godine, saopštila je Er Srbija.

Letovi između Beograda i Toronta obavljaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima tipa erbas A330-200, navodi se u saopštenju i dodaje da se karte za letove između Beograda i Toronta mogu kupiti putem sajta www.airserbia.com, kontakt centra i svih prodajnih mesta Er Srbije

Iz Er Srbije ističu da posle više od tri decenije, srpska nacionalna avio-kompanija ponovo uspostavlja direktan saobraćaj između Srbije i Kanade, čime dodatno jača svoje prisustvo na tržištu Severne Amerike.

Nova ruta predstavlja značajan korak u daljem razvoju kompanije, jer povezuje Beograd sa jednom od najvećih svetskih metropola i destinacijom u kojoj živi veliki broj pripadnika srpske dijaspore.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

