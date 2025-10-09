Društvo Gorivo Izdvajamo Servisne informacije Vesti

Plaćanje goriva ovom karticom više nije moguće na NIS pumpama!

09.10.2025.
foto: Pixabay

Plaćanje goriva ovom karticom više nije moguće na NIS pumpama!

Plaćanje goriva na pumpama NIS-a od 12 sati više nije moguće Visa platnim karticama, piše Kurir.

– Oko 12 sati je došlo do prekida plaćanja Visa platnim karticama dok za sada Mastercard kartice prolaze normalno i nema nikakvih problema pri plaćanju na našim pumpama, ali ne znamo šta će se dalje dešavati – potvrđeno je Kurir Biznisu u Naftnoj industiji Srbije.

Sankcije koje su SAD uvele NIS-u stupile su na snagu jutros u šest sati po srpskom vremenu, ali je do 12 sati na NIS-ovim pumpama sve funkcionisalo normalno i sve platne kartice Visa, Mastercard i American Express su funckiuonisale bez problema.

Građani i dalje nesmetano mogu plaćati gorivo gotovinom.

Zajecaronline/Kurir/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar