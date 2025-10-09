Plaćanje goriva ovom karticom više nije moguće na NIS pumpama!

– Oko 12 sati je došlo do prekida plaćanja Visa platnim karticama dok za sada Mastercard kartice prolaze normalno i nema nikakvih problema pri plaćanju na našim pumpama, ali ne znamo šta će se dalje dešavati – potvrđeno je Kurir Biznisu u Naftnoj industiji Srbije.

Sankcije koje su SAD uvele NIS-u stupile su na snagu jutros u šest sati po srpskom vremenu, ali je do 12 sati na NIS-ovim pumpama sve funkcionisalo normalno i sve platne kartice Visa, Mastercard i American Express su funckiuonisale bez problema.

Građani i dalje nesmetano mogu plaćati gorivo gotovinom.

Zajecaronline/Kurir/ N.B.

