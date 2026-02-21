PENJAROJA NEZADOVOLJAN: ”Odigrali smo katastrofalnu utakmicu”
Očajno je izgledao Partizan protiv Mege. Zato je i završio takmičenje u Kupu Radivoja Koraća već u polufinalu što je razočaralo trenera Đoana Penjaroju.
Nije mogao španski stručnjak da računa na pun broj stranaca i to baš vidi kao jedan od katalizatora podbačaja u Nišu.
– Naš tim je jasan. Imamo mnogo stranaca i malo domaćih igrača. Jasno je da kup nije bio cilj sa ovim timom koji je sagrađen prošlog leta. Morao sam da donesem odluku da ostavim Nika Kalatesa i Tonjea Džekirija po strani. Imamo sedam profesionalaca u timu na kupu, ali ovakvu utakmicu ne smemo da ponovimo. I stav sa kojim smo igrali ne sme opet da se ponovi.
Čestitao je Penjaroja Megi na više nego zasluženoj pobedi, dok je iskritikovao igrače Partizana na pruženoj partiji.
– Čestitke Megi, trenerima i mladim igračima. Odigrali smo katastrofalnu utakmicu. Nemoguće je takmičiti se na vrhunskom nivou ako ne igrate 100% fizički i mentalno, Mega je dobila sve jedan na jedan situacije, uhvatila 20 skokova više. U svim segmentima su pobedili. Možemo da pričamo o rosteru, da li je skraćen ili ne, ali to nije opravdanje. Loša, baš loša utakmica i mislim da je ovo poruka za naš tim, da sa ovakvim stavom ne možemo da igramo.
PENJAROJA NEZADOVOLJAN
Prihvatio je Španac na sebe odgovornost za poraz.
– Ovo je moj poraz, ovo je moj posao. Mega je igrala dobru utakmicu, pobedili su Zvezdu pre tri nedelje. Znali smo da su opasni i da imaju dobre igrače. Nije iznenađenje što su igrali ovako dobro, ali to za nas nije važno večeras.
Penjaroja je bio šokiran time što je ekipa izgubila meč maltene na samom početku.
– Nismo se takmičili i ne možemo da poredimo ovaj tim sa onim koji je igrao prethodnih nedelja. Možemo da budemo bolji, morali smo da budemo. Bili smo loši. Juče smo imali tešku utkmicu, možda smo bili umorni, ali je trebalo da budemo bolji. Nismo smeli da izgubimo utakmicu u prvoj četvrtini maltene. Ponavljam, nema opravdanja.
Za kraj o povredi Bonge.
– Ne znam, videćemo – podvukao je Penjaroja.
Zajecaronline/Sport.alo.rs/ N.B.
