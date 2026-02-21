PENJAROJA NEZADOVOLJAN: ”Odigrali smo katastrofalnu utakmicu”

Očajno je izgledao Partizan protiv Mege. Zato je i završio takmičenje u Kupu Radivoja Koraća već u polufinalu što je razočaralo trenera Đoana Penjaroju.

Nije mogao španski stručnjak da računa na pun broj stranaca i to baš vidi kao jedan od katalizatora podbačaja u Nišu.

– Naš tim je jasan. Imamo mnogo stranaca i malo domaćih igrača. Jasno je da kup nije bio cilj sa ovim timom koji je sagrađen prošlog leta. Morao sam da donesem odluku da ostavim Nika Kalatesa i Tonjea Džekirija po strani. Imamo sedam profesionalaca u timu na kupu, ali ovakvu utakmicu ne smemo da ponovimo. I stav sa kojim smo igrali ne sme opet da se ponovi.

Čestitao je Penjaroja Megi na više nego zasluženoj pobedi, dok je iskritikovao igrače Partizana na pruženoj partiji.

– Čestitke Megi, trenerima i mladim igračima. Odigrali smo katastrofalnu utakmicu. Nemoguće je takmičiti se na vrhunskom nivou ako ne igrate 100% fizički i mentalno, Mega je dobila sve jedan na jedan situacije, uhvatila 20 skokova više. U svim segmentima su pobedili. Možemo da pričamo o rosteru, da li je skraćen ili ne, ali to nije opravdanje. Loša, baš loša utakmica i mislim da je ovo poruka za naš tim, da sa ovakvim stavom ne možemo da igramo.

PENJAROJA NEZADOVOLJAN