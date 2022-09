Opozicija predložila ukidanje mera štednje; Nićić – Dolazi vreme kada energija više neće biti socijalna kategorija

Odbornici GG „Možemo bolje“ dostavili su Skupštini grada Zaječara predlog Odluke o stavljanju van snage naredbe Gradskog veća koja se odnosi na štednju energije, sa obrazloženjem da se Gradsko veće u ovoj situaciji stavlja u položaj zakonodavca, te da je samim tim ova naredba protivzakonita. Gradonačelnik Zaječara objasnio je da se, iako ovom naredbom obuhvataju škole, niko neće pečatiti klime, te da školarcima u učionicama sigurno neće biti hladno.

Predlog GG „Možemo bolje“ obrazložio je odbornik Miloš Stojadinović, koji je rekao da je naredba nemoralna i protivzakonita.

„U tački 3 ove naredbe piše da se nepoštovanje propisanih mera karakteriše kao teža povreda radne discipline. Gradsko veće nije poslodavac ni profesorima, niti radnicima u javnim ustanovama i preduzećima, tako da ni na jedan način ne može određivati koje su mere kršenja radne discipline. Ovaj akt mogao je biti donesen samo na nivou preporuke, a da se ta preporuka pojavi na školskim odborima, nadzornim odborima preduzeća i da onda bude usvojena. Ovako, sve je urađeno nakaradno“, kaže Stojadinović.

On takođe navodi da je problem i ugašena rasveta na sportskim terenima, da je naselje Avnoj u mraku kada se deca vraćaju iz škole, kao i da sastavljač naredbe uopšte nije razmišljao o sportskim aktivnostima mladih u našem gradu.

„Pošto ste doneli odluku da u sportskim salama rasveta može biti uključena do 19 sati, kako ste mislili da deca koja idu u školu popodne trenirati bilo koji sport? Sale u Gimaziji, Tehničkoj školi, Ljubici su neophodne u toku dana za odvijanje nastave, ako nakon završetka nastave budu pogašena svetla, ne vidim zaista koji je vaš plan. Interesuje me koliku uštedu gradu Zaječaru donose tri školske sale ukoliko se svetla pogase u 19 sati. Da ne pričamo o tome da je četvrta sala, koju je 2013. otvarao Boško Ničić, a kasnije Aleksandar Vučić, van funkcije. Takođe postoji problem i u javnim ustanovama. Centar za socijalni rad cele prošle zime nije imao grejanje. Donosili su grejalice od kuće. Kako će sada kada ste doneli ovu naredbu da se greju? Radionice u Tehničkoj školi nisu povezane na centralno grejanje. Ako nema dogrevanja, ako pečatimo klime, zar to nije svojevrstan mobing nastavnika, a tortura nad decom koja treba da sede u hladnim učionicama. Jedino ispravno što možemo da uradimo u ovoj Skupštini je da stavimo van snage donesenu naredbu. Na našu veliku žalost, direktori javnih preduzeća i ostalih ustanova se ponašaju poltronski i usvajaju ovu naredbu, iako ona nije zakonski ispravna“, završio je Stojadinović.

Na njegovo izlaganje se nadovezala Dragana Rašić, koja je rekla da i kada ima struje, u školama je grejanje slabo.

„Gradonačelnik kaže da je obezbedio mazut za grejanje škola, ali to je njegov posao. Srednjoškolski centar nije rekonstruisan od njegove izgradnje i moram da vam kažem jednu bitnu stvar – grejanja nema i kada ima struje. Prethodnih godina, kada je ciža zima, temperatura u minusu, u hodnicima škole duva promaja sa svih strana. Pozivam sve da dođu u srednjoškolski centar i uvere se sami kakav je kvalitet grejanja. I dalje imamo problem kako ćemo grejati, u nekim učionicama fali izolacija, a vi želite da pečatite klime. Vaša je odgovornost da obezbedite ono što je suština učenja i obrazovanja za 21. vek. Celog leta smo se kroz razne manifestacije veselili, sada ćemo od oktobra da duvamo u prste“, istakla je Rašić.

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, rekao je da u školama neće biti hladno, da se klime neće pečatiti u školama, već u gradskoj upravi i da je došlo vreme kada cela Evropa štedi, pa ćemo morati i mi.

„Spremamo se, ne želimo da budemo zatečeni i iznenađeni ako padne ceo energetski sistem Evrope. Trudićemo se da štedimo i da naučimo kako to da radimo. Ako nekome nije jasno, dolazi vreme kada energija neće više biti socijalna kategorija kao što je do sada bila. Zato moramo da štedimo, posebno u ustanovama. Biće deci toplo u školama, o tome ne morate brinuti. Nijedan direktor škola nije dobio naredbu da pečati klime, pokažite mi takvu naredbu. U Gradskoj upravi, dok još ima dnevne svetlosti, neće biti upaljena nijedna sijalica. Mi umemo da štedimo, a ako vi mislite da ne treba da štedite, trošite. To što u naredbi piše, odnosi sa na ono nad čime Gradsko veće ima nadležnost. Sve ostalo, nećemo mi sankcionisati, to će raditi Ministarstvo prosvete. Uskoro ćete videti šta ćete dobiti od njih, da li ćete moći da koristite to što mislite da hoćete i kolika će temperatura biti u učionicama. Niko vas do sada nije kontrolisao, radili ste šta ste hteli. Radite i dalje. To je primer kako se uče deca, učite ih i dalje tako, nemam nište protiv toga“, rekao je Ničić.

Naredba o štednji električne i toplotne energije ostala je na snazi i nakon sednice skupštine, pošto predlog opozicije o okidanju ove odluke nije izglasan.