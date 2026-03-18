OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Istraga o hakerskom napadu na Telekom

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu postupa po krivičnoj prijavi kompanije “Telekom Srbija” AD protiv za sada nepoznatih osoba, zbog sumnje da su izvršile krivično delo iznude u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, nadležni organi intenzivno rade na prikupljanju dokaza i identifikaciji osumnjičenih.

– U toku je intenzivno preduzimanje radnji usmerenih na prikupljanje dokaza i identifikaciju učinilaca navedenog krivičnog dela, koja se sprovodi u saradnji Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu, Uprave za tehniku Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP RS, INTERPOL i relevatnih inostranih kompanija – navode iz tužilaštva.

Iz tužilaštva poručuju da će, nakon prikupljanja i analize svih potrebnih informacija, javnost biti blagovremeno obaveštena o daljim koracima u ovom postupku.

Kompanija Telekom Srbija objavila je juče da je došlo do krađe manjeg broja podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinilaca.

“Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni”, navedeno je u saopštenju Telekoma.

Generalni direktor “Telekoma” Vladimir Lučić potvrdio je novinarima u Boru da je došlo do krađe i dodao da je “Telekom” uvek pod kontinuiranim hakerskim napadima.

“Ovde se radi o jednoj, moram reći, malo više amaterskoj hakerskoj grupi koja je uzela deo faktičkih podataka korisnika naše satelitske televizije i pokušala da nas ucenjuje. Da nam traže određen broj bitkoina za to, ali mi smo u intenzivnoj saradnji sa policijom i Odeljenjem za visoko tehnološki kriminal veoma blizu da te počinioce uhvatimo”, rekao je Lučić.

Zajecaronline.com/Alo!

