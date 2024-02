Održana 110. sednica Gradskog veća, od poslednjeg zasedanja Skupštine prošla dva i po meseca

Juče je održana 110.sednica Gradskog veća u Zaječaru, kojom je predsedavao Vladimir Videnović zamenik gradonačelnika.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2023. godine, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2024. godinu Turističke organizacije grada Zaječara.

Usvojen je i Nacrt Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu, Nacrt Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, Nacrt Odluke o pristupanju izradi II izmene i dopune Planova detaljne redulacije za izgradnju uređaja za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije (Farme vetrenjača) – vetroparkova „Nova Vrška Čuka“ i „Vrška Čuka II“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane „GRADSKOVO“ na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada savetnika za zaštitu prava pacijenata, Nacrt Odluke o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, Nacrt Odluke o dodeljivanju isključivih prava JKP “Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar, JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, za obavljanje određenih delatnosti u 2024. godini, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2024. godinu.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2024. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru.

Na 110.sednici Gradskog veća usvojen je i Predlog Rešenja o utvrđivanju cene taksi prevoza na teritoriji grada Zaječara, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o davanju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zaječara na korišćenje, Predlog Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2024. godinu, Predlog Rešenja o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara, Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku grada Zaječara za davanje punomoćja i Predloga Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (naselje „Ključ III“ br. A-6).

Izvor: zajecar.info