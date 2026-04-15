Sutra sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 40 tačaka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra drugu sednicu prvog redovnog zasedanja, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka.

Danas u 12.15 ponovo nije bilo kvoruma za rad.

Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Početak sednice je zakazan za 12 časova.

N.B.

