Održan “Karavan bezbednosti” u Boru

“Karavan bezbednosti” u saobraćaju deo strategije za cilj od nula stradalih na putevima

Drugi “Karavan bezbednosti saobraćaja” održan je u Boru, s namerom da se, pre svega deci, ukaže na značaj poštovanja saobraćajnih propisa i poboljšanja bezbednosti kako bi se stiglo do cilja od nula nastradalih u saobraćaju, navodi se u saopštenju Auto-moto saveza Srbije.

U okviru te preventivno-propagandne manifestacije pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, na platou kod borskog Doma kulture održana su predavanja o bezbednom saobraćaju i o pravilima ponašanja njegovih učesnika za predškolce, osnovce i srednjoškolce.

Pored toga, organizovane su pokazne vežbe i demonstracija nadležnih službi, kao i izložba opreme i oštećenih vozila u saobraćajnim nezgodama. Program su upotpunili i nastupi dečijeg hora i folklora.

Skup je pozdravio pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnik Sektora za vozače Slobodan Karličić.

On se zahvalio pre svega Ministarstvu unutrašnjih poslova na dobroj ideji kao i manifestaciji koja će obići celu Srbiju i doći do svakog građanina i svakog deteta i pokazati šta je to bitno da sutra budu bezbedni učesnici u saobraćaju.

“Agencija za bezbednost saobraćaja, kao jedan od partnera u ovoj akciji, podržava ovakve aktivnosti. Kroz svakodnevni rad, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim subjektima želimo da postignemo ciljeve strategije bezbednosti saobraćaja”, navodi on.

Istakao je da Agencija svakodnevno kroz svoje aktivnosti, obuke, edukacije, sarađuje sa svim građanima Srbije u želji da na taj način da svoj doprinos, da dođe do svakog deteta i učesnika u saobraćaju i svojim akcijama i kampanjama.

Saobraćajne nezgode odnesu 500 života godišnje

“Saobraćajne nezgode nam godišnje odnose veliki broj žrtava, što je u proseku 500 ljudi godišnje. To je za nas poražavajuće i želimo da ubuduće taj broj bude znatno manji. Jedino možemo biti zadovoljni kada taj broj bude zanemarljiv ili bude nula”, poručio je Karličić.

Nebojša Mandić iz AMSS-a istakao je da se ta organizacija više od jednog veka bavi podizanjem svesti o važnosti bezbednosti u saobraćaju.

“Organizatori smo takmičenja pod nazivom ’Šta znaš o saobraćaju’ u koje su uključena sva deca osnovnih škola u Srbiji. Ove godine u septembru u Parizu ćemo učestvovati i na Evropskom prvenstvu”, rekao je on.

Naglasio je da je Srbija inače šampion Evrope već dve godine ovog prestižnog takmičenja koje organizuje Svetska automobilska federacija.

ZaječarOnline/Tanjug.rs/O.B.