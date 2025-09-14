OD JEDNE PLATE DO USPEŠNOG BIZNISA! Evo kako mladi u Srbiji pokreću poslove sa samo 1.000 evra!

Iako mnogi misle da je nemoguće započeti posao sa samo 1.000 evra, praksa pokazuje da upravo ta suma može biti dovoljan prvi korak ka uspešnom preduzetništvu. Sve više mladih u Srbiji pokreće male biznise uz minimalna ulaganja, a neka od tih zanimanja prerastaju u ozbiljne poslove.

Evo top ideja za biznis koji možete pokrenuti uz ulaganje do 1.000 evra:

1. Online prodaja

Društvene mreže i online platforme omogućile su da i mali prodavci lako dođu do kupaca. Najčešće je dovoljno kupiti manju količinu robe i uložiti u reklamu.

2. Ručno pravljeni proizvodi

Nakit, prirodna kozmetika, unikatni ukrasi ili domaći kolači – sve što je ručni rad uvek ima svoju publiku. Za početak su potrebni materijali, osnovni alati i dobra promocija.

3. Frilens usluge

Pisanje, grafički dizajn, prevođenje ili vođenje društvenih mreža – sve što zahteva znanje, računar i internet.

4. Street food i kućna dostava

Mali štand, prikolica ili kuvanje kod kuće uz dobar marketing lako prerastaju u ozbiljan posao.

5. Fotografisanje i kreiranje sadržaja

Dobar telefon ili osnovna foto-oprema dovoljan su start za ponudu fotografija i videa za male biznise, restorane ili događaje.

6. Servisi i usluge održavanja

Čišćenje stanova, pranje prozora ili mobilne autoperionice traže minimalan alat i sredstva.

7. Online časovi i kursevi

Ako znate strani jezik, matematiku, programiranje ili muziku, časovi preko Zoom-a ili Google Meet-a mogu postati unosan posao.

8. Urban gardening i začinsko bilje

Uzgoj bosiljka, ruzmarina ili mikrobilja lako nalazi kupce na pijacama, u restoranima i online.

9. Usluge za ljubimce

Šetanje pasa, čuvanje ili grooming postaju sve traženiji, jer vlasnici često nemaju vremena za svoje ljubimce.

10. Organizacija malih događaja

Dekoracija rođendana, balonski aranžmani i mini ketering – popularne i lako preporučive usluge.

Zaječaronline/E.B.