Od ideje do rukotvorine: Radovi osuđenika na vaskršnjem bazaru u Zaječaru
Ručno izrađeni predmeti osuđenih lica Okružnog zatvora u Zaječaru prvi put ove godine biće izloženi na vaskršnjem bazaru koji će biti održan 12. aprila.
U Okružnom zatvoru u Zaječaru napravljena je mini-radionica gde se svakodnevno obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupova, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Na vaskršnjem bazaru u tom gradu biće izložene gipsane vaze, svećnjaci, držači za uskršnja jaja, statue rimske boginje pravde i gradovi Srbije i grada Zaječara.
“Vaspitači i instruktori u našim kazneno-popravnim ustanovama rade svakodnevno sa osuđenicima kako bi ih naučili da savladaju nove veštine, ne samo one radne, već i one vezane za ispoljavanje kreativnih i umetničkih sklonosti”, rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.
On je naveo da će na vaskršnjem bazaru biti izloženi predmeti koji su osuđenici sami oslikali, birajući modele i boje prema svom ličnom izboru.
“Vaskrs je jedan od najvećih hrišćanskih praznika kada se iznova slavi vera prema Bogu i prema bližnjima u svojoj zajednici, a bazar će biti trenutak da se povežu šira zajednica i osuđenička populacija”, istakao je Carević.
Carević je podsetio da je uprava Okružnog zatvora u Zaječaru krajem prošle godine bila deo humanitarne aukcije na kojoj su prodate umetničke slike, magneti, lutke, cvetni aranžmani i gipsane vaze koje su izradili osuđenici kako bi pomogli kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.
Zaposleni i osuđenici tog zavoda već tri godine za redom doniraju igračke, olovke za bojenje i slatkiše za decu koja se hrane u narodnoj kuhinji u tom gradu.
Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.
