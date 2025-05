OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U ZAJEČARU

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi održavanja „Maturskog plesa“, u ul. Knjeginje Ljubice, od Srednjoškolskog centra, ul. Timočke bune (od česme) do Biblioteke,

od Biblioteke do Trga Oslobođenja, u periodu od 09,50 sati do 10,30 sati dana 21.05.2025.godine.

ZajecarOnline/N.B.

