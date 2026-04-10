Obaveštenje za građane: Izmenjeno radno vreme pošta za praznike

Povodom uskršnjih praznika, pošte u Zaječaru i Boru radiće po izmenjenom režimu.

Glavna pošta u Zaječaru neće raditi na Veliki petak, 10. aprila. U subotu će biti otvorena od 8 do 13 časova, dok u nedelju i ponedeljak, 12. i 13. aprila, neće raditi.

Kada je reč o pošti u Boru, u Ulici Đorđa Vajferta, ni ona neće raditi na Veliki petak, 10. aprila. U subotu će radno vreme biti od 8 do 14 časova, dok u nedelju i ponedeljak, prvog i drugog dana Uskrsa, takođe neće biti otvorena za korisnike.

Zajecaronline/N.B.

