Nušićevo „Sumnjivo lice“ u modernom ruhu, drugi „brk“ za Željka Jerkića

U takmičarskom programu 31. Festivala „Dani Zorana Radmilovića, pete festivalske večeri izvedena je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke „Sumnjivo lice“ po tekstu Branislava Nušića, u dramatrurškoj obradi teksta Ivane Lovrić i Ivana Plazibata, u režiji Ivana Plazibata.

Ovaj mladi reditelj iz Dalmacije, do rada na ovoj predstavi, nije se susreo sa Nušićem, ni i osnovnoj ni u srednjoj školi. O tome koliko se oduševio srpskim komediografom Plazibat je pored ostalog napisao u „Reči reditelja“.

„Jasnoća, cjelovitost i Nušićeve pozorišne vizije ostaje nam kao zalog neke bolje budućnosti i izazov u stvaranju boljih društava i boljih svjetova od našega. Za početak, možda i u pozorištu.“

Zoranov brk za najboljeg glumca u predstavi dobio je Željko Jerkić koji je tumačio lik Viće. Njemu je ovo drugi brk.

Prvi je dobio za ulogu Bukare u „Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja“ 2019. godine.

Na okruglom stolu Erkić je istakao da je bilo zanimljivo raditi sa Ivanom Plazibatom:

„Nismo mogli da verujemo da se neko nije susreo sa Nušićem do tada i malo nam je bilo čudno kako to sad može biti drugačije. Imali smo i otpora, pa smo većinu scena radili preko improvizacije, da vidimo da li to može da funkcioniše. Na kraju je to stvarno profunkcionisalo na ovaj način. Bojali smo se da li će se dopasti publici. Posle premijere smo se uverili da je predstava imala dobar odjek kod publike.“

„Nušić je na Akademiji u Zagrebu bio kao neki jeres, nije bilo pametno čitati ga,“ rekao je citirajući reditelja Ivana Plazibata, na okruglom stolu posle predstave, glumac Aleksandar Stojković koji igra naslovnu ulogu Jerotija Pantića.

„Prva scena u kojoj se govori „Pomiriši, pomiriši, miriše na Đoku“ bila mu je toliko smešna, da se danima tome smejao. Zbog toga je Plazibatu bio izazov da se uhvati u koštac sa Nušićem i toliko se oduševio da sada radi

Ožalošćenu porodicu“ u Zagrebu, u pozorištu „Kerempuh“. Sjajan mladi reditelj koji je imao ideju da se Nušićev integralni tekst ne dira, da bude ekavica na kojoj je i pisan, ali je hteo da je modernizuje kako bi se dopala mladim generacijama, pa je to išlo na fazon Tarantina, puno je oružja, a činovnici su opasne ubice. Jedino tu je napravio modernizaciju. Meni je ovo već treći put da igram u „Sumnjivom licu“. Nušić je prosto svevremen i savremen. Nama se ništa nije promenilo ni u zadnjih sto godina. Vi Jerotija imate danas koliko hoćete. Publika voli ovu predstavu, a ovo je prvi Festival na kome je izvedena, rekao je Stojković, koji je do sada na „Zoranovim danima“ već dobio dva brka, pa zbog propozicija festivala nije mogao dobiti i treći.

Na okruglom stolu pohvaljen je scenski pokret koji je sa glumcima radio Damir Klemenić.