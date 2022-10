Niško pozorište oduševilo mjuziklom „Neki to vole vruće“, Zoranov brk Aleksandru Marinkoviću

Šestog dana 31.festivala „Dani Zorana Radmilovića“ publika i žiri imali su priliku da pogledaju mjuzikl Narodnog Pozorišta Niš „NEKI TO VOLE VRUĆE“, koju je po motivima istoimenog filma režirao Aleksandar Marinković.

Više od dva sata muzike, pesme, glume i nadasve dobre energije pružio je niški ansambl festivalskoj publici u Zaječaru. Te dobre vibracije prenele su se na čitavu salu i publika je na nogama i dugim, dugim aplauzom propratila završne scene i sam kraj predstave a prisutni nisu žalili dlanove ni tokom izvedbe.

„Zoranov brk“ dobio je Aleksandar Marinković, koji je i režirao predstavu. Na okruglom stolu nagrađeni glumac je istakao da voli što je dobio “brk“ iako mu nije bila namera da se takmiči sa kolegama:

„Znači mi što sam dobio brk jer je u mom kraju, u Zaječaru, gde sam počeo i gde sam dosta radio. Bilo je naporno raditi, ali u niškom Narodnom pozorištu postoji kritična masa talenta kad je u pitanju mjuzikl. Ima dosta ljudi koji dobro pevaju, igraju i vole mjuzikl, pre svega. A onda, pogodilo se da je kolegama sa kojima sam radio i meni film “Neki to vole vruće“ jedan od najomiljenijih i praktično smo radili omaž. To se vidi u rediteljskom ključu i porukama, u svemu. Dakle ovo je omaž tom vanserijskom filmu i tim majstorima koji su pravili taj film. A najznačajnije u ovoj priči je to što je, kao što vidite, profunkcionisala komedija, koja je najznačajnija, a elementi mjuzikla su samo ono što je na pijedestal tog žanra podiglo celu stvar. Pomenuo bih još jednu stvar. Veoma mi je važno što sam u ovom mjuziklu radio sa Jovanom, Jocom, jer sam počeo ovde u Zaječaru sa njim, sa njegovom suprugom, glumicom takođe i svim tim divnim glumcima koji sada, neki jesu, neki nisu ovde. Činjenica je da mi je falio baš taj lik i da dilemu nisam imao ko je to. Znao sam da je Joca. Zadovoljstvo mi je bilo raditi i igrati sa Jocom i imam nameru da i dalje radim sa njim.“

Na konstataciju novinara da ga se zaječarska publika uželela i pitanje kakav je osećaj kad ponovo igra ovde Jovan Krstić, Zaječarcima poznat po brojnim pozorišnim ali i televizijskim ostvarenjima, vrlo je emotivno odgovorio:

„Lep…šta drugo reći…Šesnaest godina sam ja bio ovde a dvanaest već nisam ..ali publika ne zaboravlja….izvinjavam se, malo su me ponele emocije, stvarno. Ja iza sebe imam 40 godina umetničkog rada. To je bio prvi mart, početak 1982. a 2022. prvog marta smo imali jednu od ovih repriza i proslavio sam 40 godina umetničkog rada. U mnogim pozorištima kad glumac ili glumica dođe do tog velikog rekorda obično bira tekst, bira ulogu, bira reditelja. Ne bih izabrao ni ovakav tekst ni ovakvu ulogu ni ovakvog reditelja ni ovakvu ekipu. Mislim da bih sve pogrešio. Ovo

je u mojoj karijeri jedna od najboljih predstava u kojima sam igrao mada mi je ovo sedmi mjuzikl po redu. Hvala Saši, hvala čitavoj ekipi i baletu i pevačima i kolegama, radili smo zaista čvrsto i eto uspeli smo. Hvala publici koja me nije zaboravila“.

Dragana Mićalović, kojoj je ovo drugi festival (na prvom je dobola „brk“) , vidno dobro raspoložena posle , kao i tokom predstave rekla je da je srećna što je ponovo ovde:

„Biće sledeće godine treća sreća, ako bog da. Veliko mi je zadovoljstvo. Ja sam prošle godine i rekla da mi je velika čast što je moj prvi festival upravo bio u ovom pozorištu i ovom gradu. Eto drago mi je da je moj drugi festival na kom sam učestvovala opet zaječarski festival „Dani Zorana Radmilovića“. Osećam kao da ovaj grad postaje sve više i više moj. Nadam se da ću biti tu i sledeće godine. Bilo je divno raditi sa ovom ekipom i mislim da rezultat celog našeg rada jeste onaj aplauz na kraju predstave a to je ono što mi na sceni i iza scene privatno osećamo jedni prema drugima“ rekla je glumica i na pitanje novinara o značaju „Zoranovog brka“ koji je ranije dobila ,za njenu karijeru odgovorila da je to njena prva i najdraža nagrada i da će tako ostati do kraja života.

Uroš Milojević koji tumači lik Džerija koji se u predstavi prerušava u Dafne rekao je da mu nije bilo teško da igra i ženski lik , naprotiv:

„Krajnje uzbudljivo je bilo igrati. Iskreno, nisam očekivao da ću dobiti baš ovu ulogu iako ovaj mjuzikl stvarno volim i generalno mjuzikl kao žanr. Posebno komediju a naročito ta dva zajedno i stvarno sam zahvalan Saletu koji mi je ponudio ovu ulogu. Bilo mi je jako uzbudljivo sva četiri meseca koliko smo spremali predstavu i iskreno jako uživam dok igram ovu predstavu i ovu ulogu.Bukvalno mi je ona kao psiho terapija.“

U predstavi još igraju: Jasminka Hodžić , Danilo Petrović, Stefan Mladenović, Bratislava Milić, Maja Dejanović, Mila Pužić, Milica Krasić, Aleksandar Stevanović, Marko Milisavljević, Mateja Mitić, Dušan Petrović, Željko Tasić, Petar Ščepihin, Aleksa Stojiljković, i Vuk Marinković. Pored glumaca u mjuziklu učestvuju hor i orkestar niškog teatra kao i plesači Kontra-dens studija iz Niša.