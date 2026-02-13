Nikola Topić debitovao za Oklahomu u NBA ligi!

Košarkaši Oklahome poraženi su danas na svom terenu od Milvokija rezultatom 110:93 u utakmici NBA lige, a za ekipu Tandera debitovao je srpski igrač Nikola Topić posle oporavka od povrede kolena i lečenja od raka testisa.

Topić je ušao u igru krajem prve četvrtine, a dobio je ovacije košarkaša oba tima i navijača. Srpski košarkaš je utakmicu završio sa dva poena, jednim skokom i jednom asistencijom, a na terenu je proveo nešto više od 12 minuta.

Oklahoma je 2024. godine izabrala Topića kao 12. pika na NBA draftu. Srpski košarkaš je zbog povrede kolena propustio sezonu 2024/2025.

Topić je tokom 2025. igrao predsezonske utakmice za Oklahomu, ali mu je potom dijagnostikovan rak testisa. Nakon toga je prošao kroz hemioterapiju, a zatim je odigrao nekoliko mečeva u razvojnoj NBA ligi za Oklahoma Siti Blu.

Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona NBA lige na današnjem meču protiv Milvokija bio je Ajzea Džo sa 17 poena, dok je Čet Holmgren imao učinak od 16 poena i 13 skokova. Za Oklahomu zbog povrede nije igrao Šej Gildžes-Aleksander.

Kod gostiju, najbolji je bio Usman Dijeng sa 19 poena, 11 uhvaćenih lopti i šest asistencija. Za Milvoki zbog povrede nije igrao grčki košarkaš Janis Adetokumbo.

Košarkaši Oklahome se nalaze na prvom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 42 pobede i 14 poraza, dok je Milvoki 12. na Istoku sa skorom 23/30.

