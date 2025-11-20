NEVEROVATNO Novi test krvi mogao bi da predvidi bolesti i do 10 godina unapred!

Istraživači iz Velike Britanije razvili su test krvi koji pomoću uboda igle može da otkrije rane znakove bolesti više od decenije pre nego što se pojave simptomi.

Test koristi detaljne molekularne profile krvi kako bi predvideo rizik od bolesti poput dijabetesa, srčanih oboljenja, raka i demencije, piše Gardijan.

Studija je deo projekta britanske Biobanke, u okviru kojeg je analizirano skoro 250 različitih proteina, šećera, masti i drugih molekula u krvi pola miliona dobrovoljaca.

Naučnici mogu da dobiju precizniju sliku fiziologije osobe

Kombinovanjem tih podataka sa medicinskim kartonima i registrima smrtnih slučajeva, naučnici mogu da dobiju precizniju sliku fiziologije osobe i prepoznaju rane znake bolesti.

Testovi uključuju merenje metabolita u krvi, kao što su šećeri, aminokiseline, masti, hormonski prekursori i otpadni proizvodi metabolizma.

Promene u ovim profilima mogu da ukažu na oštećenje organa – na primer, povišeni amonijak može da signalizuje problem sa jetrom, dok povećana urea i kreatin mogu da ukažu na oštećenje bubrega.

Britanska biobanka, koja je počela sa regrutacijom volontera 2006. godine, sada omogućava naučnicima da kombinuju medicinske kartone, snimanja i metaboličke profile kako bi identifikovali rane znake bolesti, pratili njihov razvoj i evaluirali efikasnost tretmana.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

