Neodoljivi mafini sa krompirom – evo u čemu je tajna!

Sastojci:

2 jajeta

500 g pire krompira

200 g slanine

150 g kačkavalja

1 manji praziluk

so

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Dodajte jaja u pire pa dobro promešajte. Zatim dodajte seckanu slaninu, kačkavalj i praziluk. Promešajte dobro pa začinite po ukusu i smesom napunite kalupe za mafine. Pecite mafine oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/Alo/ N.B.

