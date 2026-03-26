“Nastavićemo da radimo još bolje i jače, dosta smo uložili u infrastrukturu” Nosilac liste broj jedan na lokalnim izborima u Boru o novim ulaganjima u grad

Radiša Petković, nosilac liste ”Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica” pozvao je sve građane grada Bora i okolnih sela da izađu na izbore koji će biti održani u nedelju, 29. marta.

Petković, nosilac liste pod rednim brojem jedan, po zanimanju je diplomirani geograf.

Profesor je geografije i direktor Osnovne škole “Branko Radičević” u Boru.

On je, istakao da će, i nakon izbora, nastaviti da rade još jače i bolje.

Šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koji su urađeni do sada na teritoriji Bora?

– Dosta se radilo na infrastrukturi, utrošeno je skoro dve milijarde dinara, započeta je izgradnja akva parka, u planu je naredna faza. Planira se izgradnja sportskog kompleksa koji će zadovoljiti potrebe škola koje se nalaze u blizini.

Što se tiče opremanja zdravstvenih ustanova, i tu je uloženu dosta novca. Sve osnovne i srednje škole su nam sređene.

Kada su u pitanju socijalna davanja, i na tom polju je uloženo dosta sredstava, grad Bor doneo je odluku da porodice koje su slabijeg materijalnog stanja, 50% imaju umanjenje za sva plaćanja – rekao je Petković i dodao da su za “učenike osnovnih i srednjih škola obezbeđeni besplatni udžbenici besplatan prevoz i besplatni obroci za sve u gradu i selu”.

– Naš cilj je da naši najmlađi i najstariji imaju mnogo bolje i bezbednije uslove za život – istakao je.

Kako navodi, očekuje da se što više mladih “uključi u procese odlučivanja, u aktivnosti koje imamo predviđene projektima i da oni budu ti koji će u budućnosti odlučivati”.

Šta biste poručili građanima koji veruju da Bor ima potencijal za brži i bolji napredak?

– Pozivam sve građane grada Bora i okolnih sela da izađu na izbore i zaokruže broj jedan jer je to jedina garancija mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja, ne samo u Boru nego i u Srbiji – zaključio je Radiša Petković.

Podsetimo, u nedelju će pored Borana, svoje predstavnike u lokalnim parlamentu u nedelju će birati i stanovnici Majdanpeka, Kladova, Knjaževca, Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovaca i užičke gradske opštine Sevojno.

Prva na izbornom listiću u Boru je koalicije Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom „ALEKSANDAR VUČIĆ – Bor, naša porodica! (Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije – SPS – Srpska radikalna stranka – SRS – dr Vojislav Šešelj – Srpska narodna partija – SNP – dr Nenad Popović – Srpska napredna stranka – SNS – Miloš Vučević)“.

Zajecaronline/Boronline/SrbijaDanas

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!