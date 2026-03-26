“Nastavićemo da radimo još bolje i jače, dosta smo uložili u infrastrukturu” Nosilac liste broj jedan na lokalnim izborima u Boru o novim ulaganjima u grad
Radiša Petković, nosilac liste ”Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica” pozvao je sve građane grada Bora i okolnih sela da izađu na izbore koji će biti održani u nedelju, 29. marta.
Petković, nosilac liste pod rednim brojem jedan, po zanimanju je diplomirani geograf.
Profesor je geografije i direktor Osnovne škole “Branko Radičević” u Boru.
On je, istakao da će, i nakon izbora, nastaviti da rade još jače i bolje.
Šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koji su urađeni do sada na teritoriji Bora?
– Dosta se radilo na infrastrukturi, utrošeno je skoro dve milijarde dinara, započeta je izgradnja akva parka, u planu je naredna faza. Planira se izgradnja sportskog kompleksa koji će zadovoljiti potrebe škola koje se nalaze u blizini.
Što se tiče opremanja zdravstvenih ustanova, i tu je uloženu dosta novca. Sve osnovne i srednje škole su nam sređene.
Kada su u pitanju socijalna davanja, i na tom polju je uloženo dosta sredstava, grad Bor doneo je odluku da porodice koje su slabijeg materijalnog stanja, 50% imaju umanjenje za sva plaćanja – rekao je Petković i dodao da su za “učenike osnovnih i srednjih škola obezbeđeni besplatni udžbenici besplatan prevoz i besplatni obroci za sve u gradu i selu”.
– Naš cilj je da naši najmlađi i najstariji imaju mnogo bolje i bezbednije uslove za život – istakao je.
Kako navodi, očekuje da se što više mladih “uključi u procese odlučivanja, u aktivnosti koje imamo predviđene projektima i da oni budu ti koji će u budućnosti odlučivati”.
Šta biste poručili građanima koji veruju da Bor ima potencijal za brži i bolji napredak?
– Pozivam sve građane grada Bora i okolnih sela da izađu na izbore i zaokruže broj jedan jer je to jedina garancija mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja, ne samo u Boru nego i u Srbiji – zaključio je Radiša Petković.
Podsetimo, u nedelju će pored Borana, svoje predstavnike u lokalnim parlamentu u nedelju će birati i stanovnici Majdanpeka, Kladova, Knjaževca, Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovaca i užičke gradske opštine Sevojno.
Prva na izbornom listiću u Boru je koalicije Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom „ALEKSANDAR VUČIĆ – Bor, naša porodica! (Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije – SPS – Srpska radikalna stranka – SRS – dr Vojislav Šešelj – Srpska narodna partija – SNP – dr Nenad Popović – Srpska napredna stranka – SNS – Miloš Vučević)“.
