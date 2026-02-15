Napitak za lak san: Bez noćnog buđenja i nervoze!
Ako imate problema sa uspavljivanjem i niste uspeli da pronađete prirodan način da zaspite, probajte magični napitak koji će vas umiriti i nežno uvesti u san.
Napitak sa medom i cimetom
Sastojci:
- Jedna šolja mleka
- Jedna kašičica meda
- Dve kapi ekstrakta od vanile
- Prstohvat mlevenog cimeta
Priprema:
Zagrejte mleko na vrućoj ringli dok ne počne da peni, što traje oko tri minuta. Dodajte med i vanilu i dobro promešajte, a zatim pospite mlevenim cimetom.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
