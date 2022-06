Nakon povećanja subvencija Nikolić prevozu za „besplatan“ gradski prevoz, počinje i naplata karata

Posle povećanja subvencija „Nikolić prevozu“ za obavljanje usluga gradskog i prigraskog prevoza u visini od 30 miliona dinara, kako bi prevoz za građane i dalje bio „besplatan“, samo mesec dana kasnije usvojena je odluka da se počne sa naplatom karata za određeni deo stanovništva!

Na prethodnoj sednici Skupštine grada odbornici su izglasali povećanje subvencija preduzeću „Nikolić prevoz“ za čak 21% za usluge gradskog i prigradskog prevoza koji ova firma obavlja, pa je davanje iz budžeta grada poraslo na 170 miliona dinara godišnje po ovoj stavci.

Grad Zaječara od ranije, preciznije od 2019. godine obavezao se da javni prevoz subvencioniše u visini od 100% troškova, odnosno da građanima „Nikolić prevoz“ praktično ne naplaćuje usluge putem naplate karata, već da sva svoja potraživanja ostvaruje putem Ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Taj iznos pre svega mesec dana povećan je sa 140 na 170 miliona dinara godišnje, a povećanje je obrazloženo skokom cena goriva i promenom cene bruto zarade.

Ipak, na sednici Skupštine pred odbornicima našla se nova odluka, kojom se predlaže naplata karata za putnike koji ne spadaju u 14 navedenih kategorija: deca i njihovi pratioci radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 kilometra, učenici osnovnih i srednjih škola na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škola, deca sa smetnjama u razvoju i njihovi pratioci, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta, civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja, slepa lica i njihov pratilac, invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć, lica obolela od paralize, mišićne distrofijem multiple skleroze, hemofilije, lica sa duševnom zaostalošću, lica u sistemu socijalne zaštite i penzioneri, kao i lica starija od 65 godina.

Za one koji ne spadaju u ove kategorije, uvedena je naplata karata i to – za relacije do 5 km 15 dinara, a za relacije od 6 do 50 kilometara 20 dinara.

U obrazloženju odluke stoji da je sa stanovišta adekvatnijeg korišćenja prevozničkih kapciteta prevoznika, a u vezi sa ekonomskom snagom dela stanovništva koji je upućen na ovaj vid javnog prevoza, napravljena korekcija u smislu naplate karata u predloženom smislu za relacije do 5 i od 6 do 50km i da se ovakva promena smatra opravdanom.

Gde ide novac od naplate karata?

Prema rečima gradonačelnika, sav prihod od karata ići će u gradski budžet, a ovakva odluka doneta je delom i jer, kako kaže, pojedini ljudi se svakog dana, po ceo dan „vozikaju“ prevozom jer je besplatan, kao neka vrsta hobija.

Ovakvo objašnjenje nije naišlo na razumevanje kod jednog dela odbornika, pa je upitano zašto nakon samo mesec dana od prilično velikog povećanja subvencija za usluge gradskog prevoza sada uvodimo i naplatu karata.

Miloš Stojadinović istakao je da se ova odluka donosi isključivo zbog ljudi koji svoje ostvaruju svoje pravo na prevoz po zakonu o radu, odnosno da bi grad smanjio troškove koji nastaju sudskim putem, jer se do ove naknade uglavom dolazi tužbama.

„Argumentacija da se ljudi non stop voze i da se zato donosi ova odluka je tanka. Jasno je da je cilj smanjenje iznosa koje ljudima isplaćujete za prevoz koji po zakonu mogu da biraju da li će koristiti ili ne. To je ponižavajuće za sve ljude koji rade ne samo u prosveti nego i u Gradskoj upravi, javnim preduzećima i u ostalim ustanovama ovog grada. Hajde da povučemo ovu odluku, umesto da se ljudi njome kažnjavaju na nešto za šta imaju zakonsko pravo“, kaže on.

Dejan Krstić istakao je da se ogroman novac ispumpava iz gradskog budžeta za gradski prevoz i ponovio vlast iznova ponavlja da je on besplatan, a svakog građanina košta 3400 dinara godišnje, koristio ga ili ne.

„Iznos od 1,3 miliona dinara za besplatan prevoz iz budžeta za godinu dana nije realan. Takav besplatan prevoz nam ne treba. Ova odluka samo je šlag na tortu vaše demagogije. Ako ćete sada naplaćivati prevoz, smanjite subvencije „Nikolić prevozu“, pa ono što daju građani iz džepa tamo dopunite. Umesto toga, doneli ste odluku da zbog povećanja cene goriva povećamo i subvencije da se gradski prevoz ne bi naplaćivao, a samo mesec dana kasnije ni to više nije dovoljno. Zašto? Svako od nas sada daje po 3400 dinara iz gradskog budžeta po najnovijem povećanju, a sad treba neko još dodatno da plaća? U ovih 14 kategorija za koje prevoz ostaje besplatan niste svrstali poljoprivrednike kojima je taj prigradski prevoz najpotrebniji. Dajem vam sledeći predlog – povucite davanja iz budžeta grada „Nikoić prevozu“, formirajte ekonomsku cenu, a onda ovim kategorijama nadoknadite troškove kada vam donesu karte i vidite koliko su potrošili. Plaćate koliko on traži, svi navodno imaju prevoz „za džabe“, a sad tražite dodatni novac. Toliko para iz budžeta, i sada još i ovo, bezobrazluk“, naveo je Krstić.

Nakon diskusije, naplata karata većinom glasova je usvojena, a i dalje je ostalo otvoreno pitanje zbog čega, uzevši u obzir najnovije povećanje subvencija od čak 30 miliona dinara na godišnjem nivou za potrebe usluga linijskog gradskog i prigradskog prevoza.