NADMAŠUJE I NAJBOLJI BUREK: Domaća pita od mesa!
Potrebno je:
Za testo:
- 600 g brašna
- 1 kašičica soli
- 300-350 g vode
Fil:
- 500 g mlevenog mesa
- 300 g praziluka
- po potrebi so
- po potrebi biber
- 2 kašike ulja
Za prskanje kora:
- 100 ml ulja
- 100 ml kisele vode
Domaća pita od mesa!
Potrebno je:
Rernu zagrejte na 220 stepeni. Od brašna, soli i vode umesite testo pa ga ostavite pola sata da odstoji. Onda ponovo premesite i podelite testo na 4 jufke. Svaku premažite uljem pa prekrijte sa providnom folijom i ostavite da odmara. Za to vreme napravite fil. Sečen praziluk prodinstajte na malo ulja pa dodajte mleveno meso. Onda dobro začinite i dinstajte 15 minuta. Zatim razvucite svaku jufku što tanje pa je poprskajte sa smesom ulja i vode. Preko nanesite fil pa urolajte i savijte u krug. Poređajte pitu u okruglu tepsiju obloženu pek papirom, pa je ponovo poprskajte smesom ulja i vode. Pecite oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 220 stepeni. Onda malo pitu ohladite pa isecite.
Prijatno!
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
