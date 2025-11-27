NADMAŠUJE I NAJBOLJI BUREK: Domaća pita od mesa!

Potrebno je:

Za testo:

600 g brašna

1 kašičica soli

300-350 g vode

Fil:

500 g mlevenog mesa

300 g praziluka

po potrebi so

po potrebi biber

2 kašike ulja

Za prskanje kora:

100 ml ulja

100 ml kisele vode

Rernu zagrejte na 220 stepeni. Od brašna, soli i vode umesite testo pa ga ostavite pola sata da odstoji. Onda ponovo premesite i podelite testo na 4 jufke. Svaku premažite uljem pa prekrijte sa providnom folijom i ostavite da odmara. Za to vreme napravite fil. Sečen praziluk prodinstajte na malo ulja pa dodajte mleveno meso. Onda dobro začinite i dinstajte 15 minuta. Zatim razvucite svaku jufku što tanje pa je poprskajte sa smesom ulja i vode. Preko nanesite fil pa urolajte i savijte u krug. Poređajte pitu u okruglu tepsiju obloženu pek papirom, pa je ponovo poprskajte smesom ulja i vode. Pecite oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 220 stepeni. Onda malo pitu ohladite pa isecite.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

