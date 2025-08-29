NA NEBU PROVALA OBLAKA, NA ZEMLJI GORI LUKAS! Ništa ne može da spreči NAJLUĐU ŽURKU NA BALKANU

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, ima čak 21. nastup u avgustu i to večeras.

Trg na Palama okupio je brojne Acine obožavaoci, koji su došli da uživaju u njegovim pesmama.

Kao najsjajnija muzička zvezda, on je izašao na binu i počeo spektakularni koncert sasvim opušteno, uprkos kiši.

Večerašnji Lukasov nastup je spektakl u noći “Gospojinskih svečanosti” koje slave Uspenje Presvete Bogorodice, inace krsnu slavu Pala

Sve je počelo hitom “Nisam preživeo”, koji je, čini se, sada još slušaniji nego ranije.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)

Lukas na Palama

Podsetimo, Lukas se nedavno oglasio na svom Instagramu i objasnio neke stvari.

“Uobičajeno je da ovakve objave stavljaju zbog informacija publici! E ovo nije za publiku, jer je moja publika već debelo popunila kapacitete! I to svi znaju! Ne trebaju nikome dodatne informacije i moljakanje publike da dođu na nastup. I da na neki način naprave da broj prisutnih na nastupima bude za nijansu veći od broja ljudi koji su na bini!”, započeo je Aca.

“Pošto nam je iskreno žao, mi smo rešili da pomognemo! Zato prilažemo deo doktorske disertacije tandema dr. Lukas-a i dr. Mirković-a! Pa kad, Bože zdravlja, neko od zainteresovanih stigne do velike mature, a nekim slučajem, neko od istih završi i fakultet, što je kada pogledamo ponudu – uglavnom nemoguće. Ali eto ako neko nekim čudom sve te prepreke prođe, evo našeg skromnog doprinosa: Ponavljam – dela doktorske disertacije.”

Video prilog takođe prostudirajte, u njima se krije veliki deo odgovora „kako se brani ovakva tema“!

Trenutno je estrada u promašenoj temi! Srećan sam što nisam nikada imao adresu estrade, pa samim tim nikada i nisam bio estrada, isto kao ni moj producent!

P.S. Reći ćete da se kurčim. Pa kurčim se. Ajde se vi kurčite ovako!!! A zamislite da nisam umro, kao što kažete i želite! Ja mrtav, a vi živi! Čast izuzecima, ne moram da ih nabrajam i oni i svi znaju ko su.

Ostali: u stroj, na obuku!!!“

Pogledajte spisak Lukasovih nastupa koji su bili u avgustu, koje je podelio i njegov menadžer Saša Mirković.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.