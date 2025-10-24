MIROSLAV ILIĆ SE EMOTIVNIM REČIMA OBRATIO PUBLICI U ZAGREBU!

Miroslav Ilić održao je spektakularni koncert u Zagrebu o kome se i nedelju dana kasnije priča na široko i nadugačko.

Pevač je iz zagrebačke arene otišao pun utisaka, a na svom instagram nalogu kratkom porukom obratio se svojoj publici koja je tog 18. oktobra ispunila Arenu u Zagrebu i sa njim pevala najveće hitove.

MIROSLAV ILIĆ SE EMOTIVNIM REČIMA OBRATIO PUBLICI U ZAGREBU!

View this post on Instagram A post shared by Miroslav Ilic (@pravimiroslavilic)

„I dalje sam pod utiskom, hvala vam na predivnoj noći! Zagreb“

Podsetimo, Miroslav Ilić će dva dana za redom, 10. i 11. decembra održati koncerte u Plavoj dvorani Sava Centra. Legenda domaće muzičke scene sada već tradicionalno nastupiće za svoj rođendan, pa će tako svojoj publici prirediti veče za pamćenje.