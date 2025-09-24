MEKANE KROFNE IZ RERNE

Potrebno je:

900 g integralnog brašna + oko 100 g glatkog brašna

40 g svežeg kvasca

4 jaja

300 ml jogurta

200 ml vode

150 g šećera + oko 150 g za posipanje

150 g margarina + 100 g za premaz

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Kvasac rastvorite u mlakoj vodi sa kašikom šećera. Zasebno pomešajte brašno, jogurt, jaja, preostali šećer, otopljeni margarin i aktivirani kvasac. Onda zamesite meko testo pa ostavite sat vremena da naraste. Potom ga premesite na pobrašnjenoj radnoj površini i oklagijom razvaljajte na 1 – 1,5 cm debljine. Krofne vadite čašom pa ređajte na pleh podmazan margarinom. Ostavite 15 minuta da odmore. Pecite krofne u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, sve dok ne porumene. Dok su još vruće premažite ih otopljenim margarinom i pospite šećerom.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

