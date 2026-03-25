LUČIĆ U MAJDANPEKU: Telekom pustio u rad četiri nove bazne stanice na teritoriji ove opštine
Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je ta kompanija u poslednje tri nedelje pustila u rad četiri nove bazne stanice na teritoriji opštine Majdanpek, u šta je uloženo oko pola miliona evra.
On je nakon obilaska bazne stanice u Vojvođanima u opštini Majdanpek rekao da je realizacija ovih projekta bila značajno ubrzana zahvaljujući podršci lokalne samouprave.
“Na sugestiju opštinskih vlasti i uz njihovu veliku pomoć, posebno u vezi sa administrativnim procedurama, uspeli smo da brzo realizujemo ove investicije. Bez takve podrške nikada ne možete brzo da gradite”, rekao je Lučić.
Prema njegovim rečima, poseban fokus bio je na području oko Rudne glave, gde su instalirane tri nove, najsavremenije bazne stanice.
“Stanovnici koji do sada nisu imali signal ili je on bio vrlo loš, sada imaju uslugu na nivou kao u urbanim sredinama, odnosno kao da žive u gradu”, naveo je Lučić.
Direktor Telekoma je ocenio da unapređenje mobilne mreže može da doprinese daljem razvoju opštine Majdanpek, koja se već razvija zahvaljujući rudarskom sektoru.
Lučić je dodao i da veruje da će bolja telekomunikaciona infrastruktura doprineti da ljudi ostanu da žive i rade u Majdanpeku.
On je podsetio i da Telekom Srbija paralelno radi i na unapređenju fiksne telefonije u ruralnim područjima, kroz uvođenje savremenih rešenja koja koriste mobilnu mrežu.
“Na taj način rešavamo probleme koje su građani imali sa zastarelom bakarnom paricom koja je često bila u prekidu pogotovo kada je kiša ili vetar. Novi uređaji omogućavaju stabilnu fiksnu telefoniju i internet preko mobilne mreže”, naglasio je Lučić.
Kandidat za predsednika opštine Majdanpek ispred liste Srpske napredne stranke Peko Minić rekao je da pustanje u rad četiri nove bazne stanice puno znači za Majdanpek.
“Ovde imamo sad četiri repetitora novih i pokriveno je veliko područje opštine Majdanpek, tako da će to dosta značiti ljudima koji žive u ovom kraju. To će značiti i deci i svim našim porodicama koje žive i obitavaju ovde, jer će od kuće moći da saznaju nove neke stvari preko interneta, preko svih tih modernih uređaja”, rekao je Minić.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere!
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
