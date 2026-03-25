LUČIĆ U MAJDANPEKU: Telekom pustio u rad četiri nove bazne stanice na teritoriji ove opštine

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je ta kompanija u poslednje tri nedelje pustila u rad četiri nove bazne stanice na teritoriji opštine Majdanpek, u šta je uloženo oko pola miliona evra.

On je nakon obilaska bazne stanice u Vojvođanima u opštini Majdanpek rekao da je realizacija ovih projekta bila značajno ubrzana zahvaljujući podršci lokalne samouprave.

“Na sugestiju opštinskih vlasti i uz njihovu veliku pomoć, posebno u vezi sa administrativnim procedurama, uspeli smo da brzo realizujemo ove investicije. Bez takve podrške nikada ne možete brzo da gradite”, rekao je Lučić.

Prema njegovim rečima, poseban fokus bio je na području oko Rudne glave, gde su instalirane tri nove, najsavremenije bazne stanice.

“Stanovnici koji do sada nisu imali signal ili je on bio vrlo loš, sada imaju uslugu na nivou kao u urbanim sredinama, odnosno kao da žive u gradu”, naveo je Lučić.

Direktor Telekoma je ocenio da unapređenje mobilne mreže može da doprinese daljem razvoju opštine Majdanpek, koja se već razvija zahvaljujući rudarskom sektoru.

Lučić je dodao i da veruje da će bolja telekomunikaciona infrastruktura doprineti da ljudi ostanu da žive i rade u Majdanpeku.

On je podsetio i da Telekom Srbija paralelno radi i na unapređenju fiksne telefonije u ruralnim područjima, kroz uvođenje savremenih rešenja koja koriste mobilnu mrežu.

“Na taj način rešavamo probleme koje su građani imali sa zastarelom bakarnom paricom koja je često bila u prekidu pogotovo kada je kiša ili vetar. Novi uređaji omogućavaju stabilnu fiksnu telefoniju i internet preko mobilne mreže”, naglasio je Lučić.

Kandidat za predsednika opštine Majdanpek ispred liste Srpske napredne stranke Peko Minić rekao je da pustanje u rad četiri nove bazne stanice puno znači za Majdanpek.

“Ovde imamo sad četiri repetitora novih i pokriveno je veliko područje opštine Majdanpek, tako da će to dosta značiti ljudima koji žive u ovom kraju. To će značiti i deci i svim našim porodicama koje žive i obitavaju ovde, jer će od kuće moći da saznaju nove neke stvari preko interneta, preko svih tih modernih uređaja”, rekao je Minić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

