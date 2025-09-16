LJUBAVNA PRIČA ROBERTA REDFORDA! Do kraja života voleo je 20 godina mlađu

Legedarni holivudski glumac Robert Redford preminuo je danas u 89. godini života. Mnogi su tužni zbog ove vesti, pa su društvene mreže preplavljene komentarima i porukama.

Ono što mnhoge zanima jeste kako je živeo slavni glumac? Poznato je da je do kraja života voleo drugu suprugu Sibil Sagars. Sibil i Robert su se upoznali 1996. godine, a venčali su se 2009. godine u Hamburgu. U nekoliko intervjua je izjavio kako mu je promenila život i dala novu snagu.

„Ona je vrlo posebna osoba. Mlađa je od mene i Evropljanka, što mi se sviđa, tako da je to potpuno novi život za mene“, izjavio je Robert Redford jednom prilikom za jedan magazin.

Robertova prva surpuga bila je Lola Van Vagenen, koja je napustila fakultet kako bi se 1958. godine venčala s glumcem u kući njenj bake. Lola je postala istoričarka i aktivistkinja za zaštitu okoline, ali par se razveo 1985. godine, a u braku su dobili četvoro dece. Robert Redford važi za jednog od najpovučenijih filmskih zvezda, retko se pojavljuje u javnosti, a još ređe sa svojom lepšom polovinom.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

