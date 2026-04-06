Lidija Vukićević:“Uživam u velikom gostoprimstvu Sarajlija i radu sa predivnim čovekom Sašom Mirkovićem“
Glumica Lidija Vukićević trenutno se nalazi u Sarajevu, gde snima seriju pod nazivom „Razlozi i razvodi“ u produkciji „Hype BiH“.
Ona je istakla da se uvek odlično oseća u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali da joj je posebno zadovoljstvo kada sarađuje sa vrhunskim profesionalcem kakav je vlasnik i direktor „Hype produkcije“ Saša Mirković.
-Prvo moram da pozdravim sve Sarajlije i zahvalim im se na ogromnom gostoprimstvu. Ja svima pričam koliko uživam ovde, da to moram da kažem i u kameru. Mislim, oduvek se znalo da je sarajevska raja onako prava. Svaki put kada sam u Sarajevu, a poslednji put sam bila pre četiri-pet godina, kada je lepo vreme odem na Baščaršiju i presedim ceo dan – rekla je Lidija Vukićević i potom dodala:
-Uz to ovde imamo jednog predivnog čoveka kao direktora „Hype produkcije“ Sašu Mirkovića, imamo i Memu predivnog. Kada radite sa takvim ljudima koji znaju svoj posao, koji su ekspeditivni, koji dobro rade, koji su ozbiljni pre svega…onda očekujemo samo uspeh.
Zajecaronline/Hypetv.rs
