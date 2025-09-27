LEPE VESTI ZA SVE LJUBITELJE HARI POTERA! Magija u srcu Pekinga!

LEPE VESTI ZA SVE LJUBITELJE HARI POTERA!

Za sve obožavaoce Harija Potera, putovanje u Peking može postati pravo čarobno iskustvo. Kada zakoračite ovde, pomislićete da magija zaista postoji. Jer je Universal Beijing Resort otvorio svoju verziju Hogvortsa, pružajući fanovima širom sveta priliku da uđu u svet koji su do sada mogli da gledaju samo na filmskom platnu.

Od samog ulaska u ceo kompleks dočekuje vas impozantni zamak Hogvorts – visoki tornjevi, dugi hodnici i atmosfera prepuna tajni. Posetioci mogu obići Veliku dvoranu, zaviriti u učionice čarobnjaštva i iskusiti kako je biti učenik najpoznatije škole magije. Svaki detalj je pažljivo prenet, pa čak i najzahtevniji fanovi ovde mogu osetiti pravu čaroliju.

Atrakcije koje oduzimaju dah

Najveća atrakcija je vožnja koja simulira letenje na metli – uz pomoć VR tehnologije možete leteti iznad tornjeva Hogvortsa, izbegavati zmajeve i sukobljavati se sa mračnim silama.

Posebnu pažnju privlači i avantura kroz Zabranjenu šumu, gde posetioce očekuju susreti sa hipogrifima, kentaurima i drugim fantastičnim stvorenjima.

Za one koji traže mirniji doživljaj, šetnja kroz selo Hogsmeade je pravi izbor – uličice pune magičnih radnji, štapića i plašteva. A nezaobilazna destinacija je pub „Tri metle“, gde možete uživati u poznatom puter-pivu.

Pa ako želite u neku avanturu, neka ovo bude vaša sledeća destinacija!

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…