LEPE VESTI ZA SVE LJUBITELJE HARI POTERA! Magija u srcu Pekinga!

27.09.2025.
Za sve obožavaoce Harija Potera, putovanje u Peking može postati pravo čarobno iskustvo. Kada zakoračite ovde, pomislićete da magija zaista postoji. Jer je Universal Beijing Resort otvorio svoju verziju Hogvortsa, pružajući fanovima širom sveta priliku da uđu u svet koji su do sada mogli da gledaju samo na filmskom platnu.

Od samog ulaska u ceo kompleks dočekuje vas impozantni zamak Hogvorts – visoki tornjevi, dugi hodnici i atmosfera prepuna tajni. Posetioci mogu obići Veliku dvoranu, zaviriti u učionice čarobnjaštva i iskusiti kako je biti učenik najpoznatije škole magije. Svaki detalj je pažljivo prenet, pa čak i najzahtevniji fanovi ovde mogu osetiti pravu čaroliju.

Atrakcije koje oduzimaju dah

Najveća atrakcija je vožnja koja simulira letenje na metli – uz pomoć VR tehnologije možete leteti iznad tornjeva Hogvortsa, izbegavati zmajeve i sukobljavati se sa mračnim silama.

Posebnu pažnju privlači i avantura kroz Zabranjenu šumu, gde posetioce očekuju susreti sa hipogrifima, kentaurima i drugim fantastičnim stvorenjima.

Za one koji traže mirniji doživljaj, šetnja kroz selo Hogsmeade je pravi izbor – uličice pune magičnih radnji, štapića i plašteva. A nezaobilazna destinacija je pub „Tri metle“, gde možete uživati u poznatom puter-pivu.

Pa ako želite u neku avanturu, neka ovo bude vaša sledeća destinacija!

