Lepa Lukić pozvala sve na koncert u Sava Centar 16. aprila: „Spremila sam puno iznenađenja, biće to koncert za pamćenje“

Hype produkcija sa ponosom predstavlja – VELIKI SOLISTIČKI KONCERT LEPE LUKIĆ!

Kada se pomene ime Lepe Lukić, ne govori se samo o muzici već o istoriji, tradiciji i emociji koja traje duže od pola veka. Žena koja je s pravom ponela titulu kraljice narodne muzike, poziva vas na susret koji se pamti celog života. Očekuje vas 16. aprila, a Plava dvorana Sava Centra biće domaćin spektakla „Za večnost“.

„Pozivam ljude da dođu na koncert, neće se pokajati. Ima puno iznenađenja, a i ja sama ću da vas iznenadim. Neću sada da otkrivam sa čime. Biće ovo koncert za pamćenje, koncert za večnost, što znači da ću pevati sve dok sam živa. Ja sam htela da najavim oproštajni, ali mi prijatelji nisu dali. Ni Saša Mirković nije želeo da se tako zove koncert, već ga je nazvao Za večnost“, rekla je Lepa u svojoj poruci.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)

Očekuju vas bezvremenski hitovi otpevani onim istim, neprevaziđenim glasom koji decenijama miluje dušu. Pripremite se da uživo čujete antologijske pesme „Od izvora dva putića“, „Srce je moje violina“, „Čaj za dvoje“, „Varaš me, varaš me“, „Pevam i tugujem“, „Naslednica“…

Naziv koncerta „Za večnost“ simbolizuje neraskidivu vezu između umetnice i njene publike. To je obećanje da prava pesma nikada ne stari i da su legende večne.

Budite deo istorije. Dođite da zajedno pevamo i slavimo život uz pesme koje su obeležile generacije.

Ulaznice su u prodaji putem Tickets.rs i na svim Tickets Vision prodajnim mestima!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!