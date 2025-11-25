LEGENDARNI JOKIĆ: Denver pobedio Memfis uz deseti tripl-dabl Jokića u sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su na gostujućem terenu ekipu Memfisa rezultatom 125:115 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je deseti tripl-dabl u sezoni za pobedu svog tima.

Jokić je meč završio sa 17 poena, 16 asistencija i 10 skokova.

U Denveru je najefikasniji bio Džamal Marej sa 29 poena i osam asistencija, a Pejton Votson je postigao 27 poena.

U ekipi Memfisa najbolji je bio Džok Lendejl sa 26 poena i 10 skokova, a Džejlen Vels je postigao 22 poena.

Denver u petak dočekuje San Antonio, a Memfis u sredu gostuje u Nju Orleansu.

